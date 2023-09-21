|
Dünya

Türkçe Kerkük'te resmi dil oldu

Kerkük Valiliği, şehirdeki devlet kurumlarının resmi yazışmaları, tabelaları ve trafik işaret levhalarına Türkçenin eklenmesi talimatının yer aldığı genelgeyi ilgili kurumlara gönderdi. Valiliğin genelgesine göre, Türkçe, resmi kurumların antetli kağıtları ve mühürlerinde de yer alacak.

17:28 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Kerkük Valiliği

Kerkük Valiliği

Kerkük Valiliği, şehirdeki devlet kurumlarının resmi yazışmaları, tabelaları ve trafik işaret levhalarına Türkçenin eklenmesi talimatının yer aldığı genelgeyi ilgili kurumlara gönderdi.


Valiliğin genelgesine göre, Türkçe, resmi kurumların antetli kağıtları ve mühürlerinde de yer alacak.


Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kerkük'te Arapça, Kürtçe ve Süryanice gibi Türkçenin de devlet kurumlarının yazışmaları ve tabelalarında kullanılmasının anayasal hak olduğunu belirtti.


Türkmen Milletvekili Salihi ihmale dikkati çekmişti

Irak Meclisindeki Türkmen Grup Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 11 Eylül'de Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi'ye gönderdiği resmi talep yazısında, Irak Anayasası'na göre Türkmenlerin ana dili Türkçenin de kentteki resmi kurum tabelaları, mühürleri ve trafik levhalarında kullanılmasının ihmal edildiğine dikkati çekmişti.


Salihi, Kerkük Valisi'nden bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini istemişti.


Irak Anayasası'nın 4. maddesine göre Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkçe ve Süryanice de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde resmi dil sayılıyor.





#Türkçe
#Kerkük
#Türkmen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama