Türkçe Kerkük'te resmi dil oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Terörle mücadele konusunda Suriye'den beklentimiz net. Suriye'den PKK'nın temizlenmesi için İran'ın işbirliği önemli" dedi. Fidan, Kerkük'te yaşanan gerilimle ilgili ise "Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın toprak bütünlüğü için de önemli. Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli" ifadelerini kullandı.