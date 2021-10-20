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Türkiye artık Afrika gücü!

Fransız medyası Türkiye’nin son 20 yılda Afrika’da büyük başarıya imza attığını ve önemli güç konumuna yükseldiğini itiraf etti. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için dış politikasında Afrika’nın önemli bir konuma sahip olduğu vurgulanıyor. Le Monde gazetesi “Türkiye ticaret, kültür ve STK’larıyla Afrika’da gerçek anlamda bir bütüncül güç politikası uyguluyor” yorumu yaptı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Türkiye artık Afrika gücü! ​
Fransız medyası, Türkiye’nin son 20 yılda Afrika’da önemli güç konumuna yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Batı Afrika ülkeleri Angola, Nijerya ve Togo’ya gerçekleştirdiği ziyaret Fransız medyası tarafından yakın takibe alındı. Türkiye’nin her geçen gün Afrika’da etkisini artırdığı belirtilen haber ve yorumlarda, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış siyasetinde Afrika’nın önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Türkiye’nin kıtada yumuşak gücünü, gelişen savunma sanayii ve siyasi nüfuzuyla pekiştirdiği kaydedildi. Fransız devlet radyosu RFI, Türkiye-Afrika ilişkisinin stratejik boyut taşıdığına işaret etti.

ERDOĞAN’IN STRATEJİSİNDE ÖNCELİK

TV5Monde’a konuşan Sciences-Po Grenoble profesörü Jean Marcou, “Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl Afrika’yı ziyaret ediyor. Otuz kadar ülkeyi ziyaret etti. İki ay sonra da 3. Türkiye-Afrika zirvesi düzenlenecek” bilgisini paylaştıktan sonra, “Afrika kıtası bugün Türk nüfuz stratejisinde bir öncelik gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

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YENİ BAŞLIK SAVUNMA SANAYİİ

Türkiye’nin kıtada 43. büyükelçiliğini Nisan 2021’de Togo’da açtığını belirten Marcou, insani yardım, sosyal, tarihi bağlar ekonomi ve Türk Hava Yolları gibi şirketler yoluyla Ankara’nın etkisini hızla artırdığını vurguladı. Fransız akademisyen, son dönemde Afrika ülkeleriyle savunma sanayii ve askeri iş birliğinin de artan etkisine dikkat çekti.

BÜTÜNCÜL POLİTİKA

Fransız Le Monde gazetesi de hazırladığı özel dosyada, “Türkiye bugün ticaret, kültür ve STK’ların oluşturduğu yumuşak gücünü, silah satışlarıyla öne çıkardığı sert gücüyle birleştirerek, (Afrika’da) gerçek anlamda bütüncül bir güç politikası uyguluyor” analizine yer verdi. Ayrıca Ankara’nın kıtayla ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğine dikkat çekildi.

SÖMÜRGECİ GÜÇLERE KARŞI

Fransız Le Figaro da Renaud Girard imzalı “Erdoğan, Afrika’daki varlığını güçlendiriyor” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın 2000’li yıllarında başında “Batılı sömürgecilerin” Afrika’ya ilgisinin azaldığını tespit ettiğini ve Türkiye’nin öncelikle Somali ve daha sonra Libya gibi “Müslüman Afrikalı ülkelerde” varlık göstermeye başladığı belirtildi.

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