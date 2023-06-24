Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç’te yerel seçimi Arnavut adayların kazanması üzerine başlayan protestolar bastırıldı. Gerilimin artması üzerine NATO bölgeye askeri güç gönderdi. Türkiye’den de komando taburu bölgeye intikal etti. Bölgede çatışmalar önlendi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Türk askerinin bölgeye gelmesiyle NATO’nun imkan ve kabiliyetinin arttığını kaydeden Angılı, “NATO Genel Sekreteri ve Kosova Hükümeti teşekkür etti” dedi.

DERİN BAĞLARIMIZ VAR

Türkiye’nin Balkanlar’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Angılı, bölgedeki güvenlik riskleri, doğal afetler gibi her sıkıntıya doğrudan müdahil olunduğunu ve Balkan halklarıyla Türkiye arasında derin bağların bulunduğunun altını çizdi. Angılı, “Türkiye Balkanlar’dan ayrılmış değil. Kosova’da olan bir şey Türkiye’de hemen hissediliyor. Her sıkıntıda Türkiye yardım elini uzatıyor. O yüzden Türkiye’nin buradaki varlığı, barış ve istikrara katkıda bulunuyor. Halklar arasında da derin bir bağ var” diye konuştu.

İSTİKRAR TEHDİT ALTINDA

Balkanlar’ın istikrarının önemine dikkat çeken Angılı şunları kaydetti: “Bugün Balkanlar’da istikrarı tehdit eden unsurlardan biri Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim. Diğer bir unsur ise sosyo-ekonomik sıkıntılar. Balkanlar’ın ekonomisi zaten çok güçlü değil. Bu gibi güvenlik riskleri AB ve NATO’ya üyelik perspektifini zayıflatıyor. Balkanlar’ın nüfusu genç. Ancak gençler beyin göçüyle Avrupa’ya gidiyor. Bu devam ederse ekonomi daha da zayıflar ve sosyo-ekonomik dengesizlikler artar. Bu da istikrarsızlığı sürekli hale getirebilir.”

Burak Doğan (solda) Sabri Tunç Angılı (sağda)

Ayrımcılık geriyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine AB ile birlikte ABD’nin de dahil olduğunu ifade eden Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Hükümeti’ne göre ABD’nin önceliğinin Sırbistan’ı Batı’ya yaklaştırmak olduğunu belirtti: “Ukrayna savaşından sonra meydana gelen jeopolitik kırılmalar tüm dünyayı olduğu gibi Balkanlar’ı da etkiledi. Balkanlar’da bu kırılmanın izdüşümlerinden birisi, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim. Kosova’ya göre özellikle ABD, Sırbistan’ı Batı’ya yaklaştırmaya öncelik verdiği için, Kosova’ya fazla baskı uyguluyor. Bu da Başbakan Kurti’nin haksızlığa uğradığını düşünmesine yol açıyor. Bunun yol açabileceği tepkisel adımlar istikrara zarar verebilir. Bu nedenle tarafları diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz.”







