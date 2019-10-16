Türkiye bir askerimizi şehit eden Suriye Rejimi güçlerini vurdu: “Bedelini ağır ödettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrasında dönüş yolculuğunda medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Operasyon başarıyla sürüyor

Harekatın planladığı gibi başarıyla sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığını ifade ederken bugün itibariyle yaklaşık 32 km derinliğe ulaşıldığını duyurdu.

En büyük hedef sivillerin zarar görmemesi

Operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesinitemel hedef olarak belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda azami gayreti gösterdiklerini belirtti. Bu durumun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterildiğini ifade eden Erdoğan,

Oysa Rakka ve Deyrizor’da 4 bin, Musul’da 9 ile 11 bin sivil hayatını kaybettiğini açıkladı. Batılı ülkelerin bu durumu görmezden geldiğini ve Türkiye'yi baskı altına almaya çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın tamamen terör örgütlerine karşı yapıldığını ifade etti.

Muhammed bebek

Yaklaşık 700 havan topu, roketi Türkiye tarafına atılması sonucu birçok sivil hayatını kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin arasında Suriyeli 9 aylık Muhammed bebeğin olduğunu da söyledi.

Mehmetçik bedelini ödetti

Toplamda 18 sivil ve 3 askerin şehit olduğunu belirten Erdoğan bu askerlerden birinin bu sabah Suriye rejiminin top atışları sonucunda şehit edildiğini sözlerine ekledi. Bu durum karşısında Mehmetçik'in bölgeye yoğun ateş aldığını ve rejime bunun bedelini ağır ödettiğini duyurdu.