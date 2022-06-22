Dünya Türkiye düşmanı senatörden PKKya kucak açan İsveçe destek Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
AMERİKA

Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç ve Finlandiya'ya arka çıkan Menendez, "Türkiye buradan ne çıkarmaya çalışıyor anlamıyorum. Finlandiya ve İsveç, PKK konusunda bizim politikalarımızla aynı yerde duruyor. İki harika demokratik ülkenin NATO’ya katılması için hiçbir tavize gerek yok." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye düşmanı senatörden PKKya kucak açan İsveçe destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
ABD'li Senatör Bob Menendez

İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi, Türkiye tarafından veto edilmişti. İki ülkenin güvenlik ittifakına katılmak için somut adımlar atması ve terörler arasına mesafe koyması istenmişti.

Geride kalan süreçte iki ülkeden herhangi bir adım gelmezken, özellikle İsveç'te PKK provokasyonları sıklaşmıştı.

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, söz konusu tartışmalar üzerinden skandal bir açıklama daha yaptı.

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"TÜRKİYE BURADAN NE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR ANLAMIYORUM"

İsveç ve Finlandiya'ya arka çıkan Menendez, "Türkiye buradan ne çıkarmaya çalışıyor anlamıyorum. İki harika demokratik ülkenin NATO’ya katılması için hiçbir tavize gerek yok." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE PKK KONUSUNDA BİZİMLE AYNI DÜŞÜNÜYOR"

Menendez açıklamasında, "Gerçek şu ki Finlandiya ve İsveç, PKK ile SDG konusunda bizim politikalarımızla aynı yerde duruyor." diye konuştu.

İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
FOTOĞRAF 5
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Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.<br><br>
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Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.<br>
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<br>Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti. <br><br>
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İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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