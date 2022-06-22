Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum

İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi, Türkiye tarafından veto edilmişti. İki ülkenin güvenlik ittifakına katılmak için somut adımlar atması ve terörler arasına mesafe koyması istenmişti.

Geride kalan süreçte iki ülkeden herhangi bir adım gelmezken, özellikle İsveç'te PKK provokasyonları sıklaşmıştı.

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, söz konusu tartışmalar üzerinden skandal bir açıklama daha yaptı.

DÜNYA Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Menendez: İstediğimiz gibi davranmayan Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

"TÜRKİYE BURADAN NE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR ANLAMIYORUM"

İsveç ve Finlandiya'ya arka çıkan Menendez, "Türkiye buradan ne çıkarmaya çalışıyor anlamıyorum. İki harika demokratik ülkenin NATO’ya katılması için hiçbir tavize gerek yok." diye konuştu.

REKLAM

"İKİ ÜLKE PKK KONUSUNDA BİZİMLE AYNI DÜŞÜNÜYOR"

Menendez açıklamasında, "Gerçek şu ki Finlandiya ve İsveç, PKK ile SDG konusunda bizim politikalarımızla aynı yerde duruyor." diye konuştu.