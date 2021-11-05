Dünya Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal Türk SİHAları barış ve insan hakları için tehdit
AMERİKA

Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal: Türk SİHA'ları barış ve insan hakları için tehdit

ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürdü. Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye düşmanı senatörden yeni skandal: Türk SİHAları barış ve insan hakları için tehdit
​Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez'den yeni skandal: Türk SİHA'ları barış ve insan hakları için tehdit

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA), Türk düşmanı lobilerin kıskacında olan ABD'li senatörleri rahatsız etmeyi sürdürüyor.

ABD'nin Savunma Bütçesi'nin görüşüldüğü toplantıda söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı.

"TÜRK SİHALARI İNSANLIK İÇİN TEHDİT"

Türk SİHA'larının tehlikeli, barış ve insan hakları için bir tehdit olduğunu öne süren Menendez, "ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yaptı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA GÜNDEMDE

Türkiye karşıtlığıyla nam salan Menendez, geçtiğimiz aylarda da TSK'nın sahip olması gereken F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini istemişti.

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Selçuk Bayraktar: Ülkemiz bugün dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor
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Selçuk Bayraktar: Ülkemiz bugün dünyanın en iyi SİHA'larını yapıyor
T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'nin düzenlenmesi için planlanan Çarşamba Havalimanı'nda beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA'larını yaptığını belirten Bayraktar, 'Biliyoruz ki bunu yapacak yüzbinlerce genci var Türkiye'nin. Bütün gayretimiz bu tür etkinliklerle hatta en imkanı olmayan gence dahi ulaşarak onun bir uçağa dokunmasını sağlayarak belki ülkemizin ilerde uzay programına, dünyaya damga vuracak icatlar yapmasını sağlamak. Bu yıl biliyorsunuz, Aziz Sancar Hocamız geldi. Gençlere ödüllerini verdi. Bu gibi gençlerin bizim içimizde olduğunu biliyoruz. Bütün gayretimiz buradaki yerel paydaşlarımızla birlikte onların önünü açmaktır. Bunun sadece İstanbul'da kalmasını değil tüm ulusa bir dip dalga gibi yayılmasını sağlamaktır' dedi.
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