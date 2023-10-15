Türkiye Gazze için tek yürek: Yüz binler Ayasofya'da Filistin için duaya durdu

Milli İrade Platformu çatısı altındaki STK’lar Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını deklare etmek üzere Büyük Filistin Yürüyüşü düzenledi. Ayasofya’da kılınan namaz ve dualarla son bulan yürüyüşte aileler çocuklarıyla birlikte yer aldı.





Bir asır önce toprakları, sonra zaman içinde tüm hakları gasp edilen Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında herhangi bir seçeneği bırakılmayan Filistin halkı ise topraklarını ve Mescid-i Aksa’yı korumak için var gücüyle direniyor.

Aileler ve çocuklar katıldı

Bu manzara karşısında İsrail’in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin’in yanında durmak için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu organizasyonuyla Büyük Filistin Yürüyüşü düzenledi. Aksaray’dan başlayan kalabalık, Beyazıt meydanı, Çemberlitaş, Sultanahmet ve Ayasofya meydanlarını doldurdu. İstanbul’un akın ettiği programa 110 bin kişi katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, TBMM Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, STK başkanları, aileler ve çocukların birlikte iştirak ettikleri yürüyüş ikindi namazı sonrasında Beyazıt meydanından başladı. Sultanahmet’e kadar yürüyen topluluk Ayasofya Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan akşam namazı ve duaya iştirak etti. Sultanahmet meydanını hınca hınç dolduran on binlerce kişinin katıldığı namazda Filistinli halkı ve tüm şehitler için dua etti.

“Filistin’de tuzakları boşa çıkar”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş namazdan ellerini semaya açan kalabalıkla birlikte tüm şehitler özellikle de Filistin şehitleri için dua etti. Erbaş özetle şunları söyledi: Allah’ım Filistin, Kudüs, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan ve dünyanın diğer bölgelerindeki tüm zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldır. Sen inananlara yardım eyle. Bizleri her türlü zulümden, şerden uzak eyle. Birlik ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat verme. Filistin’de, Kudüs’te Arakan’da oluşturdukları tuzakları boşa çıkar. Filistinli kardeşlerimizi meleklerle, görünmez güçlerle takviye eyle. Düşmanların gözüne korku sal. Dünyanın her yerinde İslam için mücadele eden, hassaten Kudüs ve Filistin için şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle.

Filistin’deki direniş Kudüs savunmasıdır

Beyazıt Meydanından Ayasofya Camii’ne gerçekleştirilen yürüyüşe ilişkin “Filistin Direnişi Onurumuzdur” başlıklı bir bildiri de yayınlandı. Birleşmiş Milletler ve Batılı güçlü devletlerin İsrail’in yaptığı soykırımı görmezden geldiği, Filistin halkının ise sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında hiçbir seçeneği kalmadığı ifade edildi. Filistin’in bir istiklal mücadelesi verdiğinin altı çizilen bildiride, “Filistin halkının şanlı direnişi, sadece bir milletin var olma direnişi değil, aynı zamanda Kudüs savunmasıdır yani İslam Ümmetinin onur mücadelesidir. Kararlılık ve direnişleriyle İslam dünyasına öncü olan Filistinlilere her şart altında yardım etmeye, hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda gönülden dualarımızı göndermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

İsrail terör saldırılarını durdursun

İsrail ve dünya kamuoyuna yönelik mesajlar da içeren bildirgede özetle şu taleplere yer verildi: İsrail, Gazze’ye yönelik terör saldırılarını derhal durdurmalıdır. Birleşmiş Milletler insanlığın gözü önünde insanlığın katledilmesini önlemelidir. İslam ülkeleri ve Arap devletleri İsrail’in kural tanımazlığı ve şımarıklığı karşısında net, kararlı, cesur adımlar atmalıdır.

Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Milli İrade Platformu olarak Filistin davasını sarsılmaz şekilde savunmayı sürdüreceğiz. Yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmayacağız. Hakkın, adaletin, insani değerlerin safında yer alacak, mazlumun yanında, zalimin karşısında duracağız. Filistin yalnız değildir. Filistin direnişi onurumuzdur.











