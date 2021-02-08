Dünya Türkiye gerçek ortağımız
ORTADOĞU

​Türkiye gerçek ortağımız

Türkiye gerçek ortağımız

Libya’nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Dibeybe, “Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır. Türkiye ile dayanışmayı geliştirmeyi ve ticaret hacmini arttırarak en yüksek seviyelere çıkarmayı umuyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülhamid Dibeybe
Abdülhamid Dibeybe

Libya’nın 5 Şubat’ta seçilerek göreve gelen geçici Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe,“dost ve müttefik” Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını belirterek “Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır” dedi.

Libya Başbakanı Dibeybe, yeni hükümetin öncelikleri, ülkede iç barışın tesisi ve yeni dönemde Türkiye-Libya ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın
DÜNYA
Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın

TÜM KESİMLER TEMSİL EDİLECEK

  • Dibeybe, kabinesinde eski hükümetten isimlerin yer alıp almayacağına yönelik bir soruyu, şöyle yanıtladı: “Olabilir. Biz liyakata dayalı, icraat gücüyle kendini ispatlayan bir teknokrat hükümeti olacağız ve buna uygun isimler hükümette yer alacak. Libya’nın tüm kesimleri adil bir şekilde temsil edilecek. Ancak yönetiminde teknokrasiye odaklanacağız.” Yeni hükümetin önceliklerinin neler olacağını değerlendiren Dibeybe, ilk olarak Kovid-19 salgınına karşı aşı tedarikine önem vereceklerini vurguladı.

Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi
DÜNYA
Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi

HALKI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRACAĞIZ

“Barış komisyonları” oluşturma planının içeriği hakkındaki soruya yanıt olarak Dibeybe, Libya krizinin çözümü için toplumsal barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti. Dibeybe, bu komisyonları “Libyalılar arasında, ülke içinde barışın tesisi için” kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Libyalıların bakış açılarını en ileri seviyede birbirine yakınlaştıracağız. Ulusal Birlik Hükümeti, gerçek anlamda Libya’nın ulusal birliğinin hükümeti olacak.”

Fas yönetimi Libya'daki son durumları memnuniyetle karşıladı: Seçimler öncesi büyük gelişme
DÜNYA
Fas yönetimi Libya'daki son durumları memnuniyetle karşıladı: Seçimler öncesi büyük gelişme

DAYANIŞMA VURGUSU YAPTI

  • Yeni dönemde Libya-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Dibeybe, iki ülke arasında “dayanışma” olacağı vurgusu yaptı. Dibeybe, şöyle konuştu: “Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye, müttefik, dost ve kardeşimizdir. Ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkanlara sahip. Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır.”

Ticaret hacmi artacak

Bir iş insanı olarak, Türkiye ve Libya arasındaki ticari ilişkileri nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya Dibeybe, şu yanıtı verdi: “Türkiye, sadece Libya’da değil dünyada kendini göstermiş bir ülke. (Savaş döneminde) Libyalıların serbestçe gidebildiği, havaalanını açan, Trablus’taki büyükelçiliğini açık tutan tek ülke Türkiye’ydi. Türkiye ve Libya halkı arasında ekonomik alanda büyük bir dayanışma olacağına inanıyorum. Bu dayanışmayı geliştirmeyi ve ticaret hacmini arttırarak en yüksek seviyelere çıkarmayı umuyorum.”

Abone Ol Google News
Rosierden altın gol: Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen
kurtarma operasyonu

​Jandarma ekipleri görüntüleri paylaştı.
Başka bir hazırlığın ipuçları var

Başka bir hazırlığın ipuçları var

​TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması.
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.
Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.

Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.