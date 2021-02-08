​Türkiye gerçek ortağımız

Libya’nın 5 Şubat’ta seçilerek göreve gelen geçici Ulusal Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe,“dost ve müttefik” Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını belirterek “Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır” dedi.

Libya Başbakanı Dibeybe, yeni hükümetin öncelikleri, ülkede iç barışın tesisi ve yeni dönemde Türkiye-Libya ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

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TÜM KESİMLER TEMSİL EDİLECEK

Dibeybe, kabinesinde eski hükümetten isimlerin yer alıp almayacağına yönelik bir soruyu, şöyle yanıtladı: “Olabilir. Biz liyakata dayalı, icraat gücüyle kendini ispatlayan bir teknokrat hükümeti olacağız ve buna uygun isimler hükümette yer alacak. Libya’nın tüm kesimleri adil bir şekilde temsil edilecek. Ancak yönetiminde teknokrasiye odaklanacağız.” Yeni hükümetin önceliklerinin neler olacağını değerlendiren Dibeybe, ilk olarak Kovid-19 salgınına karşı aşı tedarikine önem vereceklerini vurguladı.

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HALKI BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRACAĞIZ

“Barış komisyonları” oluşturma planının içeriği hakkındaki soruya yanıt olarak Dibeybe, Libya krizinin çözümü için toplumsal barışın sağlanmasının önemine dikkati çekti. Dibeybe, bu komisyonları “Libyalılar arasında, ülke içinde barışın tesisi için” kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Libyalıların bakış açılarını en ileri seviyede birbirine yakınlaştıracağız. Ulusal Birlik Hükümeti, gerçek anlamda Libya’nın ulusal birliğinin hükümeti olacak.”

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DAYANIŞMA VURGUSU YAPTI

Yeni dönemde Libya-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Dibeybe, iki ülke arasında “dayanışma” olacağı vurgusu yaptı. Dibeybe, şöyle konuştu: “Türk halkı ve devletiyle çok büyük dayanışmamız olacak. Türkiye, müttefik, dost ve kardeşimizdir. Ayrıca Libyalıların gerçek hedeflerine ulaşmasında onlara destek olmak için büyük imkanlara sahip. Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır.”

Ticaret hacmi artacak

Bir iş insanı olarak, Türkiye ve Libya arasındaki ticari ilişkileri nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soruya Dibeybe, şu yanıtı verdi: “Türkiye, sadece Libya’da değil dünyada kendini göstermiş bir ülke. (Savaş döneminde) Libyalıların serbestçe gidebildiği, havaalanını açan, Trablus’taki büyükelçiliğini açık tutan tek ülke Türkiye’ydi. Türkiye ve Libya halkı arasında ekonomik alanda büyük bir dayanışma olacağına inanıyorum. Bu dayanışmayı geliştirmeyi ve ticaret hacmini arttırarak en yüksek seviyelere çıkarmayı umuyorum.”