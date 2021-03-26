Dünya Türkiye ile iş birliğine hazırız
AVRUPA

​Türkiye ile iş birliğine hazırız

Türkiye ile iş birliğine hazırız

Avrupa Birliği liderlerini bir araya getiren zirveden, “Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye hazırız” mesajı çıktı. Liderler, Türkiye’nin öncelikli taleplerinden olan vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularında da çalışma başlatılmasını kararlaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye ile iş birliğine hazırız
Bildiride AB’nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

AB Liderler Zirvesi’nden “Türkiye ile iş birliği” mesajı çıktı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvenin sonuç bildirisinde, AB Komisyonu, vizelerin kaldırılması için Türkiye ile iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini araştırmaya davet edildi. Bildiride AB’nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. Zirvede AB Konseyi’ne de bir çağrı yapılarak, Gümrük Birliğinin güncellenmesi için yetki üzerinde çalışması istendi. Zirvenin bildirisinde AB’nin Doğu Akdeniz’in istikrarlı ve güvenli olmasında, ayrıca Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan bir ilişkide çıkarı bulunduğu vurgulandı.

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YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ DİYALOĞU

  • AB liderleri, AB Komisyonunu Gümrük Birliğinin tüm üye ülkelere etkili şekilde uygulanması sağlanarak uygulamadaki mevcut zorlukları ele almak üzere Türkiye ile görüşmeleri yoğunlaştırmaya davet etti. Liderler, buna paralel olarak AB Konseyini de Gümrük Birliğinin güncellenmesi için yetki üzerinde çalışmaya davet etti. Bildiride, “Kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konular gibi karşılıklı ilgi alanlarında Türkiye ile yüksek düzeyli iş diyaloğu başlatmaya hazırız. AB Komisyonunu, Türkiye ile halklar arasında temas ve seyahat konularında iş birliğinin nasıl güçlendirileceğini araştırmaya davet ediyoruz.” denildi.

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YARDIM DEVAM EDECEK

Türkiye’nin 4 milyon civarında Suriyeliye ev sahipliği yapmasının takdirle karşılandığı belirtilen bildiride, “AB’nin mültecilere ve ev sahipliği yapan topluluklara yardımının devam etmesi konusunda mutabıkız. Suriyeli mülteciler için finansmanın devamı konusunda AB Konseyi’ne teklif sunmaya davet ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

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