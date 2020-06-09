Türkiye-Libya anlaşmasına özendiler: Yunanistan ve İtalya MEB anlaşması imzaladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio tarafından imzalanan anlaşma sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

Dendias, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında varılan anlaşmanın, aslında Yunanistan ile İtalya arasında kıta sahanlığı ile ilgili 1977’de imzalanan anlaşmanın devamı olduğunu belirterek, yeni anlaşmayla MEB alanlarındaki adaların haklarının belirlendiğini söyledi.

Söz konusu anlaşma ile Yunan balıkçıların haklarının güvence altına alındığını savunan Dendias, “Bu önemli bir gelişme, tarihi bir gün.” dedi.

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Dendias, Yunanistan’ın arzusunun tüm komşularıyla uluslararası deniz hukuku temelinde deniz bölgelerini belirlemek olduğunu belirterek, “Bu konuda BM’nin deniz hukuku ile ilgili sözleşmesi tümüyle temel oluşturuyor. Deniz bölgelerinin belirlenmesi geçerli anlaşmalarla başarılır, Türkiye-Saraj anlaşması gibi dayanağı olmayan anlaşmalarla ve tek yanlı sunulan koordinatlarla değil.” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:22 Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün Roketsan'ı ziyaret etti. Burada önemli açıklamalar yapan Akar, 'Libya ile imzalanan mutabakatın hukuka aykırı nesi var? Hepsi açık ve net! Bizim NATO müttefikimiz, komşumuz Yunanistan “Her şey benim istediğim gibi olsun” istiyor. Kurallar, usuller, uluslararası hukuk var. “Her şey sizin istediğiniz gibi olmaz!' diye konuştu.

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📍Türkiye-Libya deniz anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki işgal haritasını yırttı.



👉Rystad Energy, 2019 yılı haritasında Türkiye’nin MEB sınırlarına kalın çizgilerle yer verdi.#BarışınAnahtarıTürkiye#TurKEYforPeace pic.twitter.com/H0qiFqi4K4 — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) January 19, 2020

Anlaşma imzaladılar.

Yunanistan, Mısır'ı destekliyor

Libya konusuna değinen Dendias, Libya’da, Yunanistan’ın BM aracılığıyla siyasi bir çözüm bulunmasından yana olduğunu savunarak, Atina'nın, Mısır’ın bu konudaki girişimini desteklediğini belirtti.

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Di Maio da, dış politika konusunda İtalya ve Yunanistan arasında yakın bir iş birliği bulunduğunu söyledi.

Dendias ile görüşmesinde, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuların yanı sıra Yunanistan’ın normalleşme adımları kapsamında sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına İtalya'nın bulunmaması konusunu konuştuğunu belirten Di Maio, Dendias’ın kendisine haziran sonuna kadar sınırlarını İtalya’ya yeniden açacağı konusunda teminat verdiğini söyledi.

Öte yandan, Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanan anlaşmanın 3 temelde gelişmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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İtalyan balıkçılar endişeli

Buna göre, ilk aşamada iki ülke arasında MEB anlaşması imzalanacak ve daha sonra taraflar arasında İtalyan balıkçıların Yunan kara sularındaki faaliyetlerinin devam etmesini güvence altına alacak ek bir sözleşme imzalanacak. Ardında da Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularını 12 mile çıkarması durumunda İtalyan balıkçıların endişelerini karşılayacak bir tasarı Atina ve Roma tarafından ortaklaşa hazırlanarak Avrupa Konseyine sunulacak.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak bir huzur ortamının tesis edilemeyeceğini herkes bilmeli. Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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