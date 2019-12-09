Türkiye Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel Ödül Töreni'ne, Srebrenitsa soykırımını reddeden Peter Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle boykot ederek katılmayacak.

GÜNDEM MSB 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımı canisi Peter Handke'ye verilmesini kınadı

"Vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir"

Handke'ye ödül verilmesi kararını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden kınamıştı.

2019 Nobel Edebiyat ödülü, Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke’ye Pazartesi günü verilecek.

Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir.@NobelPrize vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir?

Yeni soykırımları özendirmek için mi?! — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 7, 2019

Arnavutluk'tan Nobel'e tepki

Öte yandan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, ülkesinin bu yılki Nobel Ödül Töreni'ni, Bosna Hersek'teki soykırımı inkar eden yazar Peter Handke nedeniyle boykot edeceğini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Cakaj, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisine, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

Handke İsveç'te protesto edilecek

Bosna Hersek'teki savaşta yakınlarını kaybeden çok sayıda insan, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül töreni öncesinde, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine bir kez daha tepki gösterecek.

Çok sayıda ünlü ismin de katılması beklenen protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic, protestoya bine yakın katılım beklediklerini ifade ederek, "İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz ama ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız. Adaletin ve hakikatin yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de İsveç'e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın Bosna'daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurgulayarak, Nobel ödülünün soykırım inkarcısı Handke'ye verilmesinin kurban yakınlarını derinden yaraladığını ifade etti.