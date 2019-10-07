Dünya Fıratın doğusuna operasyon dünya medyasında ABD, PYDli müttefiklerini terk etti
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Fırat’ın doğusuna operasyon dünya medyasında: ABD, PYD'li müttefiklerini terk etti

Batı medyası ABD'nin Suriye'den çekilme kararını manşetten duyurdu. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı operasyon ve ABD'nin bölgeden çekilme kararına geniş yer veren kaynaklar, "ABD PYD'li müttefiklerini terk etti", "Trump, Türkiye'nin operasyonuna yol açıyor" başlıklarını kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyon dünya basınında geniş yer aldı.
Operasyon dünya basınında geniş yer aldı.

Batı basını ABD'nin Suriye'den çekilme kararına geniş yer verdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı operasyon ve ABD'nin bölgeden çekilme kararını manşetten duyuran batılı kaynaklar, "ABD PYD'li müttefiklerini terk etti", "Trump Türkiye'nin operasyonuna yol açıyor" başlıklarını kullandı.

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinde kullandığı başlığında "ABD PYD'li müttefiklerini terk ederek, Türk güçlerinin Suriye'de ilerlemesine izin veriyor" ifadelerine yer verdi.

İngiliz BBC kanalı ise internet sitesinde geniş yer ayırdığı manşetini "Trump Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun önünü açıyor" başlığıyla verdi. Haberde ABD'nin politik değişikliğe giderek, Türkiye'nin askeri operasonuna destek verdiği ifade ediliyor.

Reuters haber ajansı ise Beyaz Saray'ın kararını başlığına taşıdı. Reuters haberini "Beyaz Saray:ABD güçleri Türkiye'deki operasyonu desteklemeyecek" başlığıyla yayınladı.

ABD merkezli The New York Times gazetesi "Trump, ABD'nin Suriye politikasını değiştirerek Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veriyor" başlığıyla haberi duyurdu.

Washington Post gazetesi de haberi "Türkiye saldırıya hazırlanırken, Trump yönetimi Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekiyor" başlığıyla duyurdu.

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