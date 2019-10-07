Fırat’ın doğusuna operasyon dünya medyasında: ABD, PYD'li müttefiklerini terk etti

Nobel Barış Ödülü bu yıl kime verilecek?

2019 yılının Nobel Barış Ödülleri'nin kime verileceği tartışma konusu oldu. 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg ile ABD Başkanı Donald Trump listede en dikkat çeken iki isim arasında. Ödül listesinde iki Müslüman aday da bulunuyor.