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Türkiye ve Arnavutluk yakın dosttur

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan gazetesi Nea’nın, “Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki rolünün endişe yarattığı”nı ima eden sorusuna sert çıktı: Türkiye, Arnavutluk’un yakın dostudur ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin Batı Balkanlar’ın Avrupa rotasını bozmaya çalışması söz konusu değil.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye ve Arnavutluk yakın dosttur
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye’nin bölgedeki rolünün endişe yarattığını ileri süren Yunan gazetesine haddini bildirdi.

Nea gazetesinin “Türkiye’nin Batı Balkanlar’ı Avrupa Birliği’nden uzaklaştırdığını” iddia eden ve “Türkiye’nin bölgedeki rolünün endişe yarattığını” ima eden sorusuna cevap veren Rama, Türkiye’yi herhangi bir istikrarsızlaştırma eylemiyle bağdaştıracak hiçbir şey bulunmadığını söyledi.

Rama, “Türkiye’nin Arnavutluk’un, Yunanistan ve İtalya’nın stratejik ortağı olduğunu biliyorum. Türkiye, Arnavutluk’un yakın dostudur ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin Batı Balkanlar’ın Avrupa rotasını bozmaya çalışması söz konusu değil“ dedi.

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