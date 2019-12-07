Türkiye ve Libya AB’ye hat çekti

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Kuzey Afrika Çalışmaları Koordinatörü Gökhan Bozbaş, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı değerlendirdi. Bölgeyle ilgili yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin yeni bir oyun kuruyor olmasının önemine işaret eden Bozbaş, mutabakatın, taraflar arasındaki ticari ilişkileri dolaylı olarak etkileyebileceğini dile getirdi.
DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
- Mutabakatın bölgede dengeleri değiştirecek bir adım olduğunu söyleyen Bozbaş, “Doğu Akdeniz’de gaz ya da başka maden bulunduğu takdirde bunun Avrupa’ya taşınması Türkiye ve Libya’nın ortaklık kurduğu alandan gerçekleştirilecek” diye konuştu. Yunanistan’ın anlaşmayı geçersiz kılmak ya da durdurmak için çalıştığını belirten Bozbaş, “En azından Doğu Akdeniz’deki mevcut taşımacılık sınırlarının ortaya konulması çok kritik bir adım oldu” ifadesini kullandı. Bozbaş, mutabakat ile iki ülke arasındaki deniz taşımacılığı faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde işleyeceğinin de ilan edildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Libya’daki ticaretimizin doğrudan artması için bu ülkenin önce siyasi istikrara kavuşması lazım. Bu anlaşma Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır’ı doğrudan etkiliyor. Bu ülkelerin mutabakatı onaylamaları gerekecek. İsrail ve Mısır’ın bizim aleyhimize başlattığı bir oluşum vardı. Türkiye, Libya’yı yanına çekerek karşı bir hamle yaptı. Tunus ve Cezayir şu anda bu anlaşmayı yakın zamanda onaylayacak iki ülke. Uluslararası aktörlerin anlaşmayı tanıması ömrünü uzatacaktır.”