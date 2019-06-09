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ORTADOĞU

Türkiye yine yardıma koştu

İnsanlık dramı yaşanan Yemen’in yardımına Türkiye koştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yemen’de savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalanlara sahip çıktı. Müdürlük, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında 500 bin dolarlık gıda dağıttı

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AFAD aracılığı ile dağıtılan kuru gıdalar sayesinde, Yemen halkının az da olsa daha iyi bir ramazan ayı ve Ramazan Bayramı geçirmeleri sağlandı.
AFAD aracılığı ile dağıtılan kuru gıdalar sayesinde, Yemen halkının az da olsa daha iyi bir ramazan ayı ve Ramazan Bayramı geçirmeleri sağlandı.

Türkiye dünya coğrafyasında mazlumların en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok kurum ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Bu kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ydü. Müdürlük, Yemen başta olmak üzere gönül coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımında bulundu.

İNSANLIK DRAMI

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

GÖNÜL COĞRAFYASINA DOKUNUYOR

Yemen’de iç savaştan kaçarak evlerini terk eden ve kamplarda yaşmak zorunda kalan binlerce Yemenliye Vakıflar Genel Müdürlüğü destek oldu. Yemen’de Osmanlı döneminde kurulan ve faaliyet gösteren vakıflar adına 500 bin dolarlık kur gıda yardımı geçekleştirildi.

AFAD aracılığı ile dağıtılan kuru gıdalar sayesinde, Yemen halkının az da olsa daha iyi bir ramazan ayı ve Ramazan Bayramı geçirmeleri sağlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü başta Balkan ülkeleri olmak üzere pek çok gönül coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerinde de destek oldu.

Yemen için ses ver Türkiye
OYNAT
Yemen için ses ver Türkiye
Sadakataşı Derneği, 'Yemen için ses ver Türkiye' çağrısıyla ülke genelinde yardım faaliyeti gerçekleştirecek. 22 milyonun açlık sınırında olduğu Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.
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