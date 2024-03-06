Türkiye'den Gazze için barış konferansı çağrısı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 'Filistin' bildirisi açıklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." diyen Bakan Fidan, "Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" diye konuştu. Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan, "Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda." diye konuştu.