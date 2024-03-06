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Türkiye'den Gazze için barış konferansı çağrısı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 'Filistin' bildirisi açıklandı

Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen kararlar açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bizzat katılım sağladığı toplantıda, "Filistinli siviller için pratik ve etkin korumaya yönelik bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir." vurgusu yapıldı. İsrail'in BM başta olmak üzere uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapılan bildiride, "Acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunulmaktadır. Arap-İslam âleminin Ramazan ayında Gazze'ye yardım ulaştırmaya çağırılmaktadır." denildi. Türkiye'nin önerisiyle ihtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

00:47 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:47 - 6/03/2024 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Fidan,
"Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in, insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz."
dedi.

Bakan Fidan: Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda

Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan,
"Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda.
" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Filistin için derhal harekete geçme' çağrısı: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Filistin için derhal harekete geçme' çağrısı: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." diyen Bakan Fidan, "Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" diye konuştu. Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan, "Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda." diye konuştu.

Türkiye'den Gazze için barış konferansı çağrısı: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 'Filistin' bildirisi açıklandı

Dışişleri Bakanlığı'nca toplantıda kabul edilen kararlar özetlenerek duyuruldu.

Kabul edilen kararlar, Bakanlık tarafından şöyle açıklandı:

"-DBK karar taslağı güçlü kınamalar içermektedir (7 Ekim'den bu yana 12 bin 650'si çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 30 bin 400 Filistinlinin katledildiğine dikkati çeken karar, somut sonuçlar da ihtiva etmektedir).

-(Ülkemizin önerisi üzerine) İhtilafın çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapılmakta, bu çerçevede olası bir anlaşmanın (final settlement) uygulanması için garanti mekanizmasına olan ihtiyacın altı çizilmektedir.

-Filistinli siviller için pratik ve etkin korumaya yönelik bir mekanizma oluşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

-İsrail'in başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunulmuştur.

-11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen “İİT-AL Zirvesi”nde yetkilendirilen, ülkemizin yanı sıra, Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Endonezya ve Nijerya'dan oluşan temas grubunun uluslararası girişimleri takdir edilmekte, bu girişimlerin sürdürülmesi çağrısında bulunulmaktadır.

-UNRWA'nın (BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) önemine dikkat çekilmekte, UNRWA'ya mâli katkısını kesen ülkeler kınanmakta, söz konusu ülkelerden bu karardan vazgeçmeye çağırılmaktadır.

-Ülkemiz ev sahipliğinde 24 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen İİT Olağanüstü Enformasyon Bakanları Toplantısı'na atıf yapılmakta, nihai bildirge kararlarının uygulanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

-İİT Üyesi Devletleri muhatap Filistin'in, BM'ye tam Üye olabilmesi yönündeki çabaları destekleme çağrısı yinelenmekte, keza tanımayan ülkelerin Filistin'i tanıması talep edilmektedir.

-UAD'nin aldığı ihtiyati tedbir kararı memnuniyetle karşılanmakta, konuya ilişkin UAD nezdindeki başvurusu sebebiyle Güney Afrika'ya teşekkür edilmekte, İİT Üyesi Devletler davaya müdahil olmaya teşvik edilmektedir.

-İsrail'in savaş sonrası senaryoları (Next Day Plan) kınanmakta ve reddedilmektedir.

-Gazze'de gerçekleşen olaylar soykırım olarak tanımlanmakta ve İsrail soykırımdan sorumlu tutulmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak bu suça iştirak eden tüm devletler uyarılmaktadır. Bu çerçevede Nikaragua tarafından UAD nezdinde atılan adım takdir edilmektedir.

-FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulanmaktadır.

-Acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunulmaktadır.
-Gazze'ye yardımların ulaştırılması için insani koridorun açılması talep edilmektedir.
-Filistin halkının zorla yerinden edilmeleri girişimleri kategorik olarak reddedilmektedir.
-Arap-İslam âleminin Ramazan ayında (uluslararası teşkilatlarla işbirliği halinde) Gazze'ye yardım ulaştırmaya çağırılmaktadır.

-Üye Devletlerine İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurulması için gerekli görülen tüm adımları atmaları yönünde acil çağrıda bulunulmaktadır.

-İsrail'in UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaması şiddetle kınanmaktadır.

-BM Genel Sekreterine, İsrail'i, çocuklara karşı işlediği ihlaller sebebiyle, (BM Genel Sekreterinin 'Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Yıllık Raporu'nun ekindeki) kara listeye alması çağrısında bulunulmaktadır.

-Üye Devletler İsrail'i durdurmak için, yaptırımlar dahil olmak üzere, gerekli tedbirleri almaya, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurmaya, limanlarını ve hava sahalarını İsrail'e silah sevkiyatlarına kapatmaya çağırılmaktadır.

- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısının, İsrail'in işlemekte olduğu savaş ve insanlık suçlarına yönelik soruşturmasını hızlandırması çağrısında bulunulmaktadır.

-Güney Afrika, Komorlar, Cibuti, Bolivya, Bangladeş, Venezuela, Şili ve Meksika'ya Filistin'deki durumu UCM'ye taşımaları nedeniyle teşekkür edilmekte, UCM'ye taraf olan İİT Üye Devletlerinin Filistin'de işlenen suçları UCM'ye taşımaları çağrısında bulunulmaktadır.

-İİT Genel Sekreterliği Hukuk İzleme Birimi, işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail'e dava açılabilmesine yönelik hukuki yolları araştırmaya, söz konusu suçları incelemeye, ayrıca Genel Sekreterlik bünyesinde suçlulara yaptırım uygulanabilmesini teminen bir sistem ihdas edilmesi yönünde atılabilecek somut adımlara ilişkin rapor ve öneriler hazırlamaya çağırılmaktadır.

-Yerleşimlerce gerçekleştirilen eylemler terörizm olarak nitelendirilmekte, uluslararası toplumdan yerleşimcilerin terör listesine alınması çağrısında bulunulmakta, ayrıca yerleşimcilere yönelik ticaret ve vize yaptırımları dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizilmektedir.

-İsrail'in güney Lübnan'daki askeri saldırıları kınanmaktadır."

#Gazze
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Hakan Fidan
#Türkiye
#Filistin
1 saat önce
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