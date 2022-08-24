Türkiye’den Gürcistan’daki orman yangınına destek Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye’den de destek gidiyor. Beş gündür karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangın için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı üç adet yangın söndürme uçağı Tiblis Hava Limanı’na ulaştı.

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