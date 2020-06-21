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Dünya Türkiyeden Pençe harekatlarını eleştiren ABDli kuruluşlara sert tepki
AMERİKA

Türkiye'den Pençe harekatlarını eleştiren ABD'li kuruluşlara sert tepki

Türkiye, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarına yönelik suçlamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "PKK'nın kara propagandasına alet olunması en hafif tabirle utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun ülkemizin Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı yürütmekte olduğu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarına yönelik olarak yaptığı açıklama, bu komisyonun yeni bir mesnetsiz açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun Türkiye'nin, PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarına yönelik açıklamasına yazılı cevap verdi.

Aksoy, "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun ülkemizin Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı yürütmekte olduğu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatlarına yönelik olarak yaptığı açıklama, bu komisyonun yeni bir mesnetsiz açıklamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'NIN PROPAGANDASINA ALET OLUNMASI UTANÇ VERİCİ"

Dini özgürlükleri savunma iddiasındaki bu kuruluşun, ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Irak'ta, uzantıları PYD/YPG'nin de Suriye'de kendi bölücü siyasetini ve terör yöntemlerini benimsemeyen Kürtler dahil bölge halklarına yönelik zulmünü görmezden geldiğini vurgulayan Aksoy, "Ülkemizin terörle mücadelesini eleştirmesi ve PKK'nın kara propagandasına alet olması en hafif tabirle utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

  • "DEAŞ'la mücadeleyi istismar ederek Sincar'a yerleşen PKK'nın baskısı yüzünden on binlerce Ezidinin evlerine dönemedikleri, dönenlerin de terör örgütünün zulmüne maruz kaldıkları, bugün Ezidiler ve yerel yetkililer tarafından da gündeme getirilen bir gerçektir. Aramiler de sistematik olarak bu terör örgütünün zulmüne uğramakta, terör örgütü tarafından okulları kapatılmakta, çocukları zorla silahlandırılmakta ve ellerinden alınmaktadır. Ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları, bugüne kadar bölgede yaşanan bu gerçekleri görmezden ve duymazdan gelmiştir. Hal böyleyken, bu kuruluşun gerçekleri çarpıtarak terör örgütünün borazanlığını yapmasını asla kabul etmiyoruz."

TÜRK BÜYÜKELÇİDEN SERT TEPKİ

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun (USCIRF) Pençe-Kaplan Operasyonunu eleştirmesine sert tepki gösterdi.

USCIRF'in, Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında PKK hedeflerine düzenlediği operasyona dair vakit kaybetmeden kınama yayımlamasına dikkati çeken Kılıç, "YPG/PKK Suriye'de yüzlerce sivili doğrudan hedef alıp öldürürken ölü sessizliği yaşıyordunuz. Utanç verici bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca USCIRF'in Türkiye'deki yüzlerce sivilin terör örgütünce katletmesinde de sessiz kaldığına vurgu yaparak, "Seçici ahlakınız ahlaksızlıktır. Dini özgürlükler adı altında savunduğunuzu iddia ettiğiniz tüm değerler için utanç kaynağısınız. Yazıklar olsun size." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kartal Harekatı'nın şifreleri: TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu
OYNAT 04:00
Pençe-Kartal Harekatı'nın şifreleri: TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gerçekleştirdiği dev askeri tatbikatın üzerinden 72 saat geçmemişken, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine ağır darbeler vurdu. PKK'nın çok geniş bir coğrafyaya yayılan karargahları, silah depoları ve barınma yerleri imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki derin koordinasyon örgütün korkulu rüyası olurken, düzenlenen harekat dost ve düşman ülkelere adeta mesaj niteliğinde.


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