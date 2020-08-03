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Dünya Türkiyeden Suriyedeki petrol anlaşmasına sert tepki Asla kabul edilemez
ORTADOĞU

Türkiye'den Suriye'deki petrol anlaşmasına sert tepki: Asla kabul edilemez!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Suriye'de terör örgütleriyle yaptığı petrol anlaşmasına sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarrufun asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD firması ile petrol anlaşması yapmasına ilişkin, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri” nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması ) ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez"

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