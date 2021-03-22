Dünya Türkiyeden Yemene sağlık desteği
ORTADOĞU

Türkiye’den Yemen’e sağlık desteği

Sadakataşı Derneği ‘‘Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde’’ çağrısıyla başlattığı yardım çalışmaları kapsamında Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına mobil klinikler ile destek oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği yardımlarını sürdürüyor.
Sadakataşı Derneği yardımlarını sürdürüyor.

Yaşanan iç savaş sonrası ilaç ve hijyen malzemelerinin temin edilmesinde zorluk yaşanan Yemen’de Sadakataşı Derneği acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek Taiz ve Marib bölgelerinde hijyen kolisi dağıtımları gerçekleştirirken, mobil klinikler ile mülteci kamplarında düzenli olarak sağlık hizmeti veriyor.

Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle can kaybı 30 bini aştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 24 milyon kişi insani yardıma ve korunmaya muhtaç durumda yaşamlarına devam ediyor.

300 aileye hijyen kolisi

Yemen’de temiz suya ulaşımın zor olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Temizlik malzemelerinin hayati öneme sahip olduğu ülkede, Sadakataşı tarafından Marib ve Taiz bölgelerinde 300 mülteci aileye hijyen kolisi dağıtımı yapıldı.

Mobil klinik desteği

Sadakataşı Derneği, salgın hastalıkların yaşandığı, birçok hastanenin yaşanan saldırılar sonrası kullanılamaz hale geldiği Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına mobil klinikler ile sağlık hizmeti veriyor. Doktorlar tarafından tedavi edilen 1600’ün üzerinde hastaya ilaç desteği sağlandı.

Yardımlar devam edecek

Dernek genel başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; “Yemen’de altyapı hizmetleri ve sağlık sistemi çökmüş vaziyette, bu durum salgın hastalıklara ve ölümlerin artmasına sebep oluyor. Mülteci kamplarında yaşayan insanlar su ve gıda dahi bulamıyor. Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan mültecilere mobil klinikler ile destek sağlıyoruz. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Yemen kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YEMEN yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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