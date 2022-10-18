​Türkiye’nin eli Nepal’e değdi.

Her zaman mazlumun yanında olan Türkiye, Güney Asya ülkesi Nepal’deki yoksul Müslümanların da sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Yapılan çalışmalara tanık olmak için bölgeye yardım için giden İHH ekibi ile beraber Müslümanları ziyaret ettik. Türkiye’den giden yardım elçilerinin Nepal’de büyük bir sevgiyle karşılandığını gördük. Müslüman oldukları için eşleri tarafından terk edilen kadınlar, kendilerine dağıtılan dikiş makineleriyle üretim yapıyor ve bu ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Çocuklar da kendileri için açılan okullarda, ana sınıfından liseye kadar eğitim alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YETİMHANE

Ali Ramazan-Meryem Üstünsoy Yetimhanesi’ni ziyaret ettiğimizde, yetimhanedeki çocukların bize olan sevgisi ise görülmeye değerdi. Yatakhane, yemekhane, sınıflar ve mescidin bulunduğu yetimhane, cuma günleri Müslümanların buluştuğu yer haline gelmiş. Anaokulundan 10.sınıfa kadar İngilizce, Arapça, Urduca eğitimin verildiği okulun giderleri ise IHH tarafından karşılanıyor.

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KADINLARA DİKİŞ MAKİNESİ

Ziyaret ettiğimiz bir başka kurum ise aileler tarafından terk edilen Müslüman kadın barınma evleri oldu. Buradaki kadınlar, Türkiye’den gelen ekibin dağıttığı dikiş makinelerinde hem üretim yapıyor hem de ürettiklerini satarak geçimini sağlıyor.