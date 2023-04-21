Türkiye'nin enerji bağımsızlığındaki tarihi adım dünya manşetlerinde: Erdoğan'dan güç gösterisi

Tarihin en önemli anlarından birini daha yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli doğalgazın karaya ulaşmasıyla birlikte konutlardaki doğalgaz faturasından mutfak ve su tüketiminde kullanılan doğalgazın 1 yıl ücretsiz olacağını duyurdu. Uluslararası basın Türkiye'nin tarihi projesini manşetlerine taşıdı. Agence France-Presse (AFP) 'Erdoğan, seçim öncesinde Karadeniz gaz sevkiyatını başlattı' başlığıyla geçtiği haberinde Ankara'nın enerjide bağımsızlık hedefine vurgu yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinden ilk sevkiyatın seçimlere birkaç hafta kala karaya ulaştığını belirten AFP, 14 Mayıs'ta kurulacak sandıkların Türkiye'nin modern tarihindeki en önemli seçim olarak görüldüğünü ve başa baş bir yarış beklendiğini yazdı.

'Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezerv'

Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin 2020'de gerçekleştiğini kaydeden AFP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olarak keşfi selamladığını hatırlattı. Aynı yılın Haziran ayında Karadeniz kıyısındaki Filyos'a deniz tabanından boru hattı inşaasına başlandığını bildiren ajans, tesisin üç yıl sonra açıldığını ve ilk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceğini aktardı. Tüm kuyuların faaliyete geçmesiyle günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak ve bu rakam Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 6'sının karşılanması anlamına geliyor.

Zonguldak kıyısındaki açılış töreninde kürsüye çıkan Erdoğan'ın gururlu bir şekilde, "Bu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönüm noktasıdır" dediğini bildiren AFP, Türkiye'nin halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran'dan doğalgaz ihraç ettiğini dile getirdi. AFP'ye göre uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini söylüyor.

'Erdoğan büyük projelere odaklandı'

Fransız radyosu rfi, Karadeniz kıyısındaki açılışı İstanbul muhairi Anne Andlauer'le izledi, internet sitesinde 'Türkiye: Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı' dedi. Sakarya sahasından çıkan doğalgazın Mayıs ayında evlere ulaşmasının beklendiğini aktaran rfi, üretimin bir kısmının ise enerji krizindeki Avrupa ülkelerine ihraç edilmesinin planlandığını bildirdi. İstanbul muhabiri Anne Andlauer, seçimlere bir aydan kısa bir süre kala Erdoğan'ın kampanyasını bir güç gösterisi haline getirdiğini ve başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelere odaklandığını vurguladı. Zonguldak Filyos'taki töreni sayfasına taşıyan Rus Kommersant gazetesi, 'Erdoğan, Karadeniz sahasından Türkiye'ye gaz sevkiyatını başlattı' başlıklı haberinde Türk halkının bir yıl boyunca mutfaklarında kullanacakları gaz ve sıcak su tüketimini ödemeyeceğini yazdı. Haberde ayrıca, bir ay boyunca hiçbir evden doğalgaz faturası tahsil edilmeyeceği de vurgulandı.

















'Erdoğan'ın seçmen gözünde popülaritesi artacak'

Amerikan haber ajansı Bloomberg'in başlığı, 'Erdoğan, seçim öncesi vaatlerine enerji faturası indirimini ekledi' oldu. Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların kurulmasına bir aydan az bir süre kala 30 gün boyunca doğalgaz faturalarında indirim yapılacağını duyurdu. Enerji faturalarının hafiflemesiyle Erdoğan'ın seçmen gözünde popülaritesinin artabileceği yorumunu yapan Bloomberg, projenin asgari ücret artışı ve erken emeklilik gibi milyonların cüzdanlarını hedefleyen son adım olduğu yorumunu yaptı.

Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse tamamını dışarıdan ihraç ettiğini hatırlatan Bloomberg, Karadeniz'deki Sakarya sahasındaki keşfin 710 milyar metreküp olduğunu, Türkiye'nin doğalgazın bir kısmını gelecekte Avrupa'ya ihraç etmeyi planladığını yazdı.







