Türkiye’nin gerekçeleri meşru

Almanya Başbakanı Merkel, önceki gün Berlin’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le Barış Pınarı Harekatı’nı görüştü. Merkel, “Türkiye’nin meşru güvenlik gerekçeleri var” dedi. Merkel ve Stoltenberg, Fransa Cuhmurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine de tepki gösterdi. Görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı konuşuldu. Merkel, “Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye’nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut. Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli” dedi.

DÖRTLÜ ZİRVEYİ İŞARET ETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de koalisyon ortakalrı arasında güven bunalımına neden olan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in “uluslararası güçlerin kontorolünde bir güvenli bölge” önerisine destek verdiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel bu konuda Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya ile bir araya gelinmesi ve konunun masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Macron’a tepki gösterdi

Toplantıda İngiltere merkezli The Economist dergisine röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "ABD üye ülkelere danışmadan hareket ediyor. NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti'' sözlerini de yorumlayan Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la aynı fikirde olmadığını söyledi. Fransız Cumhurbaşkanının çok sert ifadeler kullandığına dikkat çeken Merkel, her zaman Avrupa’nın kendi güvenliği için daha çok sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunduğunu ancak müttefikler arasında görüş ayrılıkları olsa da NATO’nun kilit önem taşıdığını söyledi. "Transatlantik ortaklık bizim izin vazgeçilmez” diyen ve NATO’nun Almanya’nın güvenliğinin temelini oluşturduğunun altını çizen Merkel, “NATO bizim güvenlik ittifakımız” dedi.