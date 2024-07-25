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Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi: Kerkük'ü 100 yıl sonra Türkmen vali yönetecek

Kerkük’te yapılan yerel seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen, şehir yönetiminde belirsizlik devam ediyordu. Ancak, Türkiye'nin diplomatik çabaları sayesinde bu belirsizlik ortadan kalktı. 100 yıl sonra, Türkiye'nin katkılarıyla Kerkük'e bir Türkmen vali atanacak.

17:11 - 25/07/2024 Perşembe
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Kerkük
Kerkük

18 Aralık 2023'te Kerkük'te 18 yıl aranın ardından sandık başına gidildi.


Türkiye'nin de gayretleriyle 9 Türkmen partisi tek liste olarak seçime girdi.


Üye sayısında denge oluştu


16 sandalyeye sahip Kerkük İl Meclisi'nde, seçim sonucunda üye sayısında denge oluştu.


İlk toplantısını seçimden 7 ay sonra yapan Kerkük İl Meclisi, yerel yönetimini oluşturamıyordu.



Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi


Aylardır süren belirsizlik Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, uzun süredir Kerkük’te dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu.


Dönüşümlü olarak yönetecekler


Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek.


Böylece 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak.


"Kerkük'te terör örgütleri barınmamalı"


Diplomatik Kaynaklar, gelişmeye ilişkin TRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.


Varılan mutabakatla kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiği vurgulandı.


Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.


"Tüm yerel unsurlar yönetimde yer almalı"


Diplomatik kaynakların ifadeleri şu şekilde:


Yerel unsurların çeşitliliği bakımından 'barış içinde bir arada yaşama' ilkesinin sembolü olması gerektiğine inandığımız Kerkük, Irak’ın bütünlüğü, istikrarı ve güvenliği bakımından ülkenin yapı taşı niteliğindeki bir vilayetidir. Kerkük’te 18 yıl aradan sonra yapılan vilayet seçimleri sonucunda kurulacak idareye tabiatıyla Kerküklüler karar verecek olup, temennimiz başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette melce bulmasına hiçbir surette meydan verilmemesi. Türkmenler dahil Kerkük’teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetim teşkil edilmelidir.

Kerkük'te Türkçe resmi dil


Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları Türkçe olarak yazılıyor.


2008'de alınan ancak uygulanmayan karar 2023 yılında resmi olarak yürürlüğe girdi.


Uygulama, Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi'nin imzaladığı kararla başladı.


Talimatı vali verdi


El Cuburi, resmi daireler ile dış mekan tabelalarının incelenmesi ve Türkçe'nin yer almadığı tüm tabelalarda Türkçe'nin de kullanılması talimatını verdi.


Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Süryanice de tabelalarda kullanılıyor.



Cuburi yönetiyordu


Kerkük yönetimi, 2003'ten 2017 yılına kadar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ağırlıklı olmak üzere Kürt siyasi partilerin kontrolünde bulunuyordu. Ekim 2017'de ise Irak merkezi yönetimine bağlı güvenlik güçleri Kerkük'te kontrolü sağlamış, Kerkük'ün yönetimi de Bağdat merkezi hükümetine bağlanmıştı.


Kerkük Valiliği görevini ise 2017'den bu yana Arap asıllı Rakan el-Cuburi yürütüyordu.


Siyasi anlaşmazlıkların sürdüğü Kerkük kentindeki Vilayet Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez 12 Temmuz'da toplanmış ancak yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni Vali ve Vilayet Meclis Başkanı seçilememişti.




#Kerkük
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#Irak
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