Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler Gazze'ye ulaştı Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı. Gönderilen 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 00:22 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 00:28 AA