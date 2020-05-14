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Dünya Türkiyenin gönderdiği tıbbi malzemeler Gazzeye ulaştı
ORTADOĞU

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler Gazze'ye ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı. Gönderilen 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Uçak 30 Nisan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşmıştı.
Uçak 30 Nisan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşmıştı.

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılan tıbbi yardımın miktarına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapılmadı. Tıbbi malzemeler, buradan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığınca teslim alınacak.

Türkiye'nin Filistin'e koronavirüs desteği

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağı 30 Nisan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşmıştı.

  • Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde havalimanına ait kargo terminaline ulaştırılan yardım malzemeleri, gerekli işlemlerin ardından 5 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine götürülmüştü.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, tıbbi malzemeleri Ramallah kentindeki Filistin Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle teslim etmişti.

  • Filistin’in koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen 15 tonluk malzeme arasında 40 bin tanı kiti, 100 bin N95 maske, 40 bin tulum, 100 bin eldiven, 20 bin koruyucu gözlük, 2 bin litre dezenfektan, 20 bin nazal oksijen kanülü, 2 bin oksijen maskesi, 4 PCR cihazı yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, malzemelerin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere dağıtılacağını aktarmıştı.

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