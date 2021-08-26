Türkiye'nin Kıbrıs'taki İHA varlığından rahatsızlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine dair kullandığı “Harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur” sözü ve iki devletli çözüm girişimleri İsrail’de rahatsızlık uyandırmıştı.

İSRAİL: ETKİMİZİ AZALTIR

Yaşanan gelişmeleri gündemine alan İsrailli düşünce kuruluşu INSS, KKTC’de Türk SİHA’larının konuşlanacağı bir hava üssünün kurulması halinde İsrail’in manevra alanının olumsuz etkileneceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

DÜNYA İsrailli düşünce kuruluşu INSS: Türkiye’nin KKTC’de hava üssü açması etkimizi azaltır

Türkiye'nin KKTC'deki Geçitkale askeri havaalanında bulundurduğu İHA'ları ve adada sahip olduğu kapasite, sadece İsrail'i değil bölgedeki diğer ülkeleri de rahatsız ediyor.

AP'NİN GEÇİTKALE İDDİASI

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiğini öne sürdüğü raporu aktaran Euronews Türkçe'nin haberine göre, Türkiye, Geçitkale'de yeni İHA'lar, gözlem araçları, eğitim uçakları ve gelişmiş savaş uçaklarının konuşlanabilmesi için planlanan kapasite geliştirme çalışmalarına başladı.

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"TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ SAĞLAMLAŞACAK"

Habere göre Rum Yönetimi, bu gelişmenin Türkiye'nin bölgedeki kontrolünü sağlamlaştıracağı endişesi taşıyor. Mısırlı bir yetkili de ABD ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin adadaki İHA varlığına odaklanması gerektiği görüşünde. Gelişmelerden 'endişe' duyan İsrail, Rum yönetimine destek vermeyi sürdürüyor. İsrail Bölgesel Stratejik Çalışmalar Enstitüsü uzmanlarından Gabriel Mitchell, İHA'lar konusunun bölgedeki varolan gerilimi arttırabilecek endişe verici bir gelişme olduğuna dair değerlendirmede bulundu.

GÜNDEM Türkiye'den kalkan ilk İHA KKTC'deki Geçitkale Havaalanı indi

DÜNYA Rum kesiminden itiraf gibi SİHA açıklaması: Çözüm arıyoruz