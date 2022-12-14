Dünya Türkiyenin restine tepki gelmemesi Atinayı korkuttu
AVRUPA

Türkiye'nin restine tepki gelmemesi Atina'yı korkuttu

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın adaları silahlandırmasının ardından artan gerilim sonrası Türkiye'nin 'Atina'yı vurabiliriz' uyarısına tepki gelmemesi Yunanistan'da korkuya neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin restine tepki gelmemesi Atinayı korkuttu
Tayfun füzesi

Türkiye'den yapılan açıklamaları 'meydan okuma', 'gözdağı' veya 'tehdit' gibi başlıklarla haberleştiren Yunan medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları öne çıkardı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın "Yunanistan'a karşı yeni 'kışkırtıcı' açıklamalardan üzüntü duyuyoruz" dediğini aktaran basın, Washington'dan sert bir tepki gelmemesinden duyulan kaygıyı dile getirdi.

TEPKİ GELMEMESİ KORKUTTU

Ancak CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan savaş tehdidi: ABD'nin de aralarında bulunduğu müttefikler sessiz' başlıklı bir habere yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina’yı vurur' diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" dediğini aktaran CNN Yunanistan, aradan 48 saat geçmesine rağmen Atina'nın müttefiklerinden sert bir kınama mesajı gelmemesinden duyduğu kaygıyı gizlemediğini yazdı.

Türkiye'nin 'Atina'yı vururuz' uyarısı Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'de yankılandı
GÜNDEM
Türkiye'nin 'Atina'yı vururuz' uyarısı Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'de yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze uyarısı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın füze uyarısı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı
Ortak beklenti 7 bin 845 TL

Ortak beklenti 7 bin 845 TL

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak.
Asma köprü tarih oldu

Asma köprü tarih oldu

Yusufeli'de su yüksekliği 46 metreye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedovla görüştü

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

​Meteoroloji: Sel ve su baskınları yaşanabilir.

​'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Kastamonu'da yakalandı.

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine tarih öne çekildi.

Bakan Soylu açıkladı: İki ayrı operasyonda 358 gözaltı.

​Peygamber Efendimiz'e hakaret etti.

​14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 88 gözaltı.

Yamaçtan düşen dev kaya parçaları yolu kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.