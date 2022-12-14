Türkiye'nin restine tepki gelmemesi Atina'yı korkuttu

Türkiye'den yapılan açıklamaları 'meydan okuma', 'gözdağı' veya 'tehdit' gibi başlıklarla haberleştiren Yunan medyası, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları öne çıkardı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın "Yunanistan'a karşı yeni 'kışkırtıcı' açıklamalardan üzüntü duyuyoruz" dediğini aktaran basın, Washington'dan sert bir tepki gelmemesinden duyulan kaygıyı dile getirdi.

TEPKİ GELMEMESİ KORKUTTU

Ancak CNN Yunanistan, 'Erdoğan'dan savaş tehdidi: ABD'nin de aralarında bulunduğu müttefikler sessiz' başlıklı bir habere yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina’yı vurur' diyor. E vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" dediğini aktaran CNN Yunanistan, aradan 48 saat geçmesine rağmen Atina'nın müttefiklerinden sert bir kınama mesajı gelmemesinden duyduğu kaygıyı gizlemediğini yazdı.

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GÜNDEM Türkiye'nin 'Atina'yı vururuz' uyarısı Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'de yankılandı