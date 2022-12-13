Gündem Türkiyenin Atinayı vururuz uyarısı Yunanistana askeri yığınak yapan ABDde yankılandı
POLİTİKA

Türkiye'nin 'Atina'yı vururuz' uyarısı Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'de yankılandı

Türkiye'nin ikazlarına rağmen Yunanistan'a askeri yığınak yapmayı sürdüren ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun füzesi Atina'yı vurur" sözleri ile ilgili ikiyüzlü bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bu sözlerin gerilimi artırdığını öne sürerek, "ABD kışkırtıcı açıklamaların artmasından üzüntü duyuyor" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin Atinayı vururuz uyarısı Yunanistana askeri yığınak yapan ABDde yankılandı
Ned Price

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün Samsun'da katıldığı bir programda, Türkiye'nin artık kendi füzelerini yapmaya başladığını kaydederek, "Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım. Bu gençler boşuna yetişmiyor değil mi? Bu işi başaracağız, petrolü, silah ve mühimmatıyla da her şeyiyle" demişti.

Erdoğan'ın sözleri ABD'de yankılandı

Yunanistan'a askeri yığınak yapan ve Türkiye'nin uyarılarını dikkate almayan ABD'den, Erdoğan'ın uyarı niteliğindeki açıklamaları ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Yunanistan'a neden askeri yığınak yaptığını dahi açıklayamayan ABD, Türkiye'nin meşru hakkını kullanmasına yönelik uyarısı ile ilgili ikiyüzlü bir tavır sergiledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla alakalı bir Yunan gazetecinin sorusuna cevap verdi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Price, "Müttefiklerimiz arasında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyaç duyulan bir zamanda, ABD kışkırtıcı açıklamaların artmasından üzüntü duyuyor" dedi.

"Tüm müttefiklerimizi tehdit ve provokatif söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" diyen Price, "Gerilimin yükselmesi, bizi (NATO) Rusya'dan gelen potansiyel tehdit ve tabii ki Ukrayna halkının karşı karşıya olduğu tehdit karşısında birlik olma amacından uzaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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