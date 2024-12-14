Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği açılıyor: 12 yıl sonra Türk bayrağı dalgalanacak

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de normalleşme başladı. Çok sayıda ülke, büyükelçiliğini tekrar açmaya hazırlanırken, Türkiye de diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etme adımı attı.

Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.