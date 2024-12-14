Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği açılıyor: 12 yıl sonra Türk bayrağı dalgalanacak

Suriye’de normalleşme sürecinin başlamasının ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün yeniden faaliyete geçecek. Büyükelçilik, Geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu ve ekibinin gelmesiyle birlikte resmi olarak faaliyetlerine başlayacak. Elçiliğe Türk bayrağı asılacak.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de normalleşme başladı. Çok sayıda ülke, büyükelçiliğini tekrar açmaya hazırlanırken, Türkiye de diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etme adımı attı.
12 yıl sonra bir ilk
Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.
61 yıllık Baas Rejimi devrildi
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.