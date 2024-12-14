Kardeşini bile satıp kaçmış: Kimseye haber vermemiş

Esed rejimi lideri Beşşar Esed'in, Suriye'den en yakınındakilere dahi haber vermeden kaçıp, Rusya'ya sığındığı ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Esed, Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı. Eski Devlet Başkanı Beşşar Esed, iktidarı çökerken Suriye'den kaçma planlarını neredeyse hiç kimseye duyurmadı. Kaçmayı planladığını itiraf etmek yerine, yardımcılarını, yetkililerini ve hatta akrabalarını kandırmayı tercih etti. Esed, Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce, yaklaşık 30 ordu ve güvenlik şefinin katıldığı bir toplantıda, Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi ve kara kuvvetlerine direnmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yakın çevresinden bir yardımcısının verdiği bilgiye göre, Esed cumartesi günü mesaisini bitirdiğinde başkanlık ofisindeki müdürüne eve gideceğini söyledi ancak eve gitmek yerine havaalanına doğru yola çıktı. Danışmanı Buthaina Shaaban'ı da arayıp evine gelip kendisine bir konuşma yazmasını istediğini söyledi. Danışman eve geldiğinde kimsenin olmadığını gördü. Askeri analistlere göre Esed son bir direniş bile göstermedi. Kendi birliklerini bile harekete geçirmedi ve destekçilerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. Üç yardımcısına göre Esed, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan küçük kardeşi Mahir'e bile kaçış planından bahsetmedi. Esed, 8 Aralık Pazar günü uçakla Şam'dan kaçtı. Devrik lider, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Esed'in ailesi; eşi Esma ve üç çocuğu, Rusya'nın başkenti Moskova'da onu bekliyordu. Sosyal medyada paylaşılan evinin görüntüleri, Esed'in aceleyle evden ayrıldığını, ocakta pişmiş yemek bıraktığını ve aile fotoğraf albümleri gibi bazı kişisel eşyaları geride bıraktığını gösteriyor.