Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov, Suriye’deki devrim sonrası Rusya’ya sığınan Beşar Esed’in, Rusya’ya bağlılığını kanıtlaması için Ukrayna’daki Donbas bölgesinde devam eden savaşta bir birimin başına getirilmesini talep etti.
Suriye'de yaşanan devrimle 61 yıllık Baas rejimi düştü, zalim Esed Rusya'ya kaçtı.
Suriye halkından çaldığı 135 milyar dolarla Moskova'ya kaçtığı ortaya çıkan Esad'ın buradaki geleceği ise tartışma konusu.
Batı basınında, Moskova'nın en lüks yerlerinden birinde 30 milyon sterline konut aldığı ve lüks yaşamına devam ettiği iddia edilen Esed için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov'dan dikkat çeken bir öneri geldi.
"Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlasın"
Kuznetsov, Esed'in Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.
Savaşın merkezinde
Donbas, 3 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşının temel nedenlerinden biriydi.
İki ülke arasındaki tarihi sorun kapsamında Donbas'ın bazı bölümleri Rus-Ukrayna Savaşı'ndan beri tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti tarafından yönetiliyordu.
Bölge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'ya ilhak edildi.