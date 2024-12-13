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Rus milletvekilinin önerisi: Esed Ukrayna'dan alınan bir bölgeyi yönetsin

Rus milletvekilinin önerisi: Esed Ukrayna'dan alınan bir bölgeyi yönetsin

Lokman Özdemir
14:5313/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dimitriy Kuznetsov Rusya'ya sığınan Esed'in ülkeye bağlılığını göstermesini istedi
Dimitriy Kuznetsov Rusya'ya sığınan Esed'in ülkeye bağlılığını göstermesini istedi

Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov, Suriye’deki devrim sonrası Rusya’ya sığınan Beşar Esed’in, Rusya’ya bağlılığını kanıtlaması için Ukrayna’daki Donbas bölgesinde devam eden savaşta bir birimin başına getirilmesini talep etti.

Suriye'de yaşanan devrimle 61 yıllık Baas rejimi düştü, zalim Esed Rusya'ya kaçtı.


Suriye halkından çaldığı 135 milyar dolarla Moskova'ya kaçtığı ortaya çıkan Esad'ın buradaki geleceği ise tartışma konusu.


Batı basınında, Moskova'nın en lüks yerlerinden birinde 30 milyon sterline konut aldığı ve lüks yaşamına devam ettiği iddia edilen Esed için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov'dan dikkat çeken bir öneri geldi.



"Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlasın"


Kuznetsov, Esed'in Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.


Esed'in bunu kanıtlamak için Donbas'ta görevlendirilmesini isteyen Kuznetsov şöyle konuştu:

"Beşar Esed’in, Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerek.

Bence Esed’e, Donbas'ta savaştan etkilenen bölgelerden birinin yönetimi verilebilir ve ailesiyle birlikte Mariupol'daki yeni binalardan birine yerleşebilir. Ayrıca Emir Kusturica'nın Donbas'ta Dostoyevski hakkında bir film çekmesini de destekleyebilir.

Eğer Donbas'ın yeniden inşasına katkı sunarsa vatandaşlık konusunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Savaşın merkezinde


Donbas, 3 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşının temel nedenlerinden biriydi.


İki ülke arasındaki tarihi sorun kapsamında Donbas'ın bazı bölümleri Rus-Ukrayna Savaşı'ndan beri tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti tarafından yönetiliyordu.


Bölge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'ya ilhak edildi.




#Rusya
#Ukrayna
#Esed
#Suriye

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