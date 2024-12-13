Rus milletvekilinin önerisi: Esed Ukrayna'dan alınan bir bölgeyi yönetsin

Suriye halkından çaldığı 135 milyar dolarla Moskova'ya kaçtığı ortaya çıkan Esad'ın buradaki geleceği ise tartışma konusu.

Batı basınında, Moskova'nın en lüks yerlerinden birinde 30 milyon sterline konut aldığı ve lüks yaşamına devam ettiği iddia edilen Esed için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov'dan dikkat çeken bir öneri geldi.