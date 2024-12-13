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Rusya'nın yeni Suriye hükümeti arasında ilk temas: Moskova'nın talebi belli oldu

Rusya'nın yeni Suriye hükümeti arasında ilk temas: Moskova'nın talebi belli oldu

09:2513/12/2024, Cuma
DHA
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Muhammed Cevlani'nin liderliğinde Şam'ın kuratılmasının ardından kurulan yeni Suriye hükümeti ile Moskova arasında ilk görüşme'de Rusya'nın ülkedeki askeri varlığı görüşüldü.
Muhammed Cevlani'nin liderliğinde Şam'ın kuratılmasının ardından kurulan yeni Suriye hükümeti ile Moskova arasında ilk görüşme'de Rusya'nın ülkedeki askeri varlığı görüşüldü.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle yönetimi devralan Suriye Milli Güçleri ile Rusya arasında ilk temas sağlandı. Bir otelde gerçekleştirilen görüşmede, Suriye'de Rusya'ya tahsis edilen deniz ve hava üsleri konusu ele alındı. Terörle mücadele gerekçesini öne süren Moskova, bu üslerde kalma niyetini açıkça dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Mihail Bogdanov
, Suriye'de kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Şam ile temas kuruldu


Bogdanov, başkent Moskova'da Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bogdanov,
"Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü"
dedi.


"Tüm vaatlerin yerine getirileceğini ümit ediyoruz"


Görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını kaydeden Bogdanov,
"Temaslar yapıcı şekilde sürüyor. Bu durumdan sorumlu olması ve aşırılıkları önlemesi gereken güçlerin temsilcilerinin verdiği tüm vaatlerinin yerine getirileceğini ümit ediyoruz"
diye konuştu.

Bogdanov, Rus askeri üslerinin Suriye'de kalacağını umduğunu çünkü bu ülkedeki varlıklarının uluslararası terörizmle mücadelede önemli bir rol oynadığını da belirtti.



#Rusya
#Suriye
#Şam

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