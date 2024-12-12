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Pentagon'dan 'yapay zeka' uyarısı: Rusya tehdit oluşturuyor

Pentagon'dan 'yapay zeka' uyarısı: Rusya tehdit oluşturuyor

13:3912/12/2024, Perşembe
DHA
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Yapay zekanın bu ülkeler tarafından hızla kullanılmasının risklerine dikkat çekildi.
Yapay zekanın bu ülkeler tarafından hızla kullanılmasının risklerine dikkat çekildi.

Pentagon, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerini geliştirip kullanmaya başlamasının, ABD'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pentagon, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.


Pentagon'un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği basın toplantısında Rusya, Çin ve diğer ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalarının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada,
“Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore benzeri rakipler tarafından kullanımının hızlandığını ve çok önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir”
dedi.




#Pentagon
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#Rusya

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