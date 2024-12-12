Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya duyurdu: Ukrayna İHA'larla Çeçenistan Kuzey Osetya Kırım ve Kursk'a saldırdı

Rusya duyurdu: Ukrayna İHA'larla Çeçenistan Kuzey Osetya Kırım ve Kursk'a saldırdı

11:2812/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ukrayna, 16 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenledi.
Ukrayna, 16 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Çeçenistan, Kuzey Osetya ve bazı diğer bölgelere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada,
"Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'ndaki nesnelere İHA'larla terör saldırısı girişimi, hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha etmesiyle önlendi"
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kursk bölgesinde 4, Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 1, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde 3 ve Kırım'da 8 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.


#Çeçenistan
#İnsansız Hava Aracı
#Kuzey osetya
#Rusya Savunma Bakanlığı
#saldırı
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON 60 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR: La Nina için bir uyarı daha