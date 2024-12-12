Rusya duyurdu: Ukrayna İHA'larla Çeçenistan Kuzey Osetya Kırım ve Kursk'a saldırdı

Ukrayna, 16 İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Çeçenistan, Kuzey Osetya ve bazı diğer bölgelere saldırı düzenlediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada,
"Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'ndaki nesnelere İHA'larla terör saldırısı girişimi, hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha etmesiyle önlendi"
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Kursk bölgesinde 4, Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 1, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde 3 ve Kırım'da 8 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.
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