Rusya da kabullendi: Esed rejimi artık tanınmıyor

İç savaşı kazanan direnişçi muhalif gruplar, rejim tarafından kullanılan kırmızı, beyaz ve siyah şeritler ortasına çift yeşil yıldızlı bayrağı tedavülden kaldırdı. Suriye'nin yeni bayrağı; yeşil, beyaz ve siyah şeritler ortasına üç kırmızı yıldızlı bayrak oldu.