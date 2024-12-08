Rusya da kabullendi: Esed rejimi artık tanınmıyor

Suriye'de 2011 yılından bu yana süren iç savaşın ardından muhalifler ülkenin neredeyse tamamında kontrolü sağladı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından halk, Suriye genelindeki Esed'e ait tüm figürleri birer birer yok etti. Rejimin kullandığı bayrak tedavülden kaldırılarak, yerine direnişin sembolü olan bayrak getirildi. Rusya, yaşananların ardından bölgedeki değişimi kabullenerek Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'nde asılı rejim bayrağını yerinden indirdi.
Zalim Esed rejimi yıkıldı. Suriye'deki 61 yıllık Baas hakimiyeti son buldu. Direnişçi muhalif gruplar, Suriye'nin başkenti Şam'da kontrolü tamamen eline geçirdi.
İç savaşı kazanan direnişçi muhalif gruplar, rejim tarafından kullanılan kırmızı, beyaz ve siyah şeritler ortasına çift yeşil yıldızlı bayrağı tedavülden kaldırdı. Suriye'nin yeni bayrağı; yeşil, beyaz ve siyah şeritler ortasına üç kırmızı yıldızlı bayrak oldu.
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip eden Rusya, Beşşar Esed yönetiminin devrilmesinin akabinde Moskova'daki Suriye Büyükelçilik binasında bulunan rejim bayrağını yerinden indirdi.