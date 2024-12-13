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ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

07:4113/12/2024, Cuma
IHA
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Blinken, son yardım paketinin şu silah ve askeri ekipmanları içerdiğini açıkladı.
Blinken, son yardım paketinin şu silah ve askeri ekipmanları içerdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni silah ve askeri ekipman yardımı göndereceklerini duyurdu.

Rusya'nın işgal girişimi karşısında Ukrayna'ya desteği sürdüren ABD'den Kiev yönetimini sevindirecek bir hamle daha geldi.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Joe Biden'ın 26 Eylül'de duyurduğu ek yardımların bir parçası olarak Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir silah ve teçhizat desteği sağlayacaklarını duyurdu.


Blinken, son yardım paketinin şu silah ve askeri ekipmanları içerdiğini açıkladı: “
Karşı İnsansız Hava Sistemleri (c-UAS) mühimmatı, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) mühimmatı, 155mm ve 105mm topçu mühimmatı, Yüksek Hızlı Radar Savar Füzeleri (HARMs), İnsansız Hava Sistemleri (UAS), Mayına Dayanıklı Zırhlı Arazi Araçları (MRAPs), Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araçlar (HMMWVs), hafif taktik araçlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (CBRN) koruyucu ekipmanları, Javelin ve AT-4 tanksavar roket sistemleri, tüpten fırlatılan, optik güdümlü, kablo takipli (TOW) füzeler, hafif silah mühimmatı, el bombaları ve eğitim ekipmanları, tahrip ekipmanları ve mühimmatlar, yedek parçalar, yardımcı ekipmanlar”


#ABD
#Rusya
#Ukrayna

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