Türkiye'nin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Ermenistan topraklarındaki tatbikat, 20 Eylül tarihine kadar sürecek. Sözde tatbikattan ilk görüntüler de geldi.

Tatbikattan bazı anlar paylaşılırken, ABD söz konusu askeri hareketliliği "hiçbir şekilde başka olaylarla bağlantısı olmayan rutin tatbikat" olarak tanımladı.