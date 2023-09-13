Türkiye'nin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat düzenledi
Yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ın Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması sonrası Ermenistan soluğu ABD'nin gölgesine sığınmakta buldu.
Rusya'nın da tepkiyle karşıladığı ABD-Ermenistan ortak askeri tatbikatı 11 Eylül'de başladı.
Ermenistan topraklarındaki tatbikat, 20 Eylül tarihine kadar sürecek. Sözde tatbikattan ilk görüntüler de geldi.
ABD tepkilere duyarsız
Tatbikattan bazı anlar paylaşılırken, ABD söz konusu askeri hareketliliği "hiçbir şekilde başka olaylarla bağlantısı olmayan rutin tatbikat" olarak tanımladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Hazırlığı sürdürmek için ortaklarla birlikte rutin olarak eğitim veriyor ve çalışıyoruz." dedi.
Miller, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.
"Ermenistan uzun süredir ortağımız"
Miller yaptığı açıklamada, "Ermenistan, ABD'nin uzun süredir ortağıdır." ifadesini kullandı.
Rusya'nın ortak tatbikata ilişkin açıklamasında, "Endişeliyiz, derinlemesine analiz edeceğiz." denilmişti.
Rusya'nın tepkisine cevap
Moskova'nın endişelerine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:
- Rusya'nın son yıllarda iki komşusunu işgal ettiği göz önüne alındığında, bölgedeki ülkelere güvenlik düzenlemeleri konusunda ders vermekten kaçınması gerektiğini düşünüyorum.
Paşinyan'dan Moskova ile bağları koparan açıklama
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkileri konusunda Moskova'yı kızdıran ifadelere imza atmıştı.