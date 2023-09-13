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Dünya

Türkiye'nin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ'dan püskürtülen Ermenistan çareyi ABD'ye sığınmakta buldu. 11 Eylül'de Ermenistan'da ABD ile ortak başlatılan 'Eagle Partner 2023' tatbikatı, 20 Eylül'de sona erecek. ABD, "Ermenistan uzun süredir ortağımız" derken, Moskova'nın tepkisine ilişkin "Ders vermekten kaçının" ifadesi kullanıldı.

Lokman Özdemir
11:36 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat düzenledi

ABD ile Ermenistan ortak askeri tatbikat düzenledi

Yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ın Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması sonrası Ermenistan soluğu ABD'nin gölgesine sığınmakta buldu.

Rusya'nın da tepkiyle karşıladığı ABD-Ermenistan ortak askeri tatbikatı 11 Eylül'de başladı.

Ermenistan topraklarındaki tatbikat, 20 Eylül tarihine kadar sürecek. Sözde tatbikattan ilk görüntüler de geldi.

ABD tepkilere duyarsız

Tatbikattan bazı anlar paylaşılırken, ABD söz konusu askeri hareketliliği "hiçbir şekilde başka olaylarla bağlantısı olmayan rutin tatbikat" olarak tanımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Hazırlığı sürdürmek için ortaklarla birlikte rutin olarak eğitim veriyor ve çalışıyoruz." dedi.

Miller, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

"Ermenistan uzun süredir ortağımız"

Miller yaptığı açıklamada, "Ermenistan, ABD'nin uzun süredir ortağıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ortak tatbikata ilişkin açıklamasında, "Endişeliyiz, derinlemesine analiz edeceğiz." denilmişti.

Rusya'nın tepkisine cevap

Moskova'nın endişelerine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:

  • Rusya'nın son yıllarda iki komşusunu işgal ettiği göz önüne alındığında, bölgedeki ülkelere güvenlik düzenlemeleri konusunda ders vermekten kaçınması gerektiğini düşünüyorum.

Paşinyan'dan Moskova ile bağları koparan açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkileri konusunda Moskova'yı kızdıran ifadelere imza atmıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan askeri destek alamadıklarını ifade eden Paşinyan, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte,
"Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı."
ifadelerini kullanmıştı.


#Ermenistan
#ABD
#tatbikat
#Rusya
41 dakika önce
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