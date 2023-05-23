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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona tepki

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, terör örgütü PKK yandaşlarının Hofburg Sarayı'nda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bulunduğu binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokatif görseller yansıtmasına tepki gösterdi. Avusturya makamlarının demokratik seçimlere müdahale amaçlı bu eylemi gerçekleştirenler hakkında gerekli işlemleri yapacakları inancında olduğunu belirten Ceyhun, muhataplarının bu tür eylemlerin tekrarına müsaade etmeyeceklerine olan inancını dile getirdi.

16:17 . 23/05/2023 Salı
AA
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, terör örgütü PKK yandaşlarının Hofburg Sarayı'nda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bulunduğu binanın dış cephesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokatif görseller yansıtmasına tepki gösterdi.


Büyükelçi Ceyhun, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı.


Ceyhun,
"Viyana'da Hofburg Sarayı'nın duvarı kullanılarak, Türkiye'deki seçimlerin huzur içindeki gidişatını bozmaya yönelik yapılan eylem nedeniyle Avusturya makamları nezdinde gerekli girişimde bulunduk."
diye konuştu.

Avusturya makamlarının demokratik seçimlere müdahale amaçlı bu eylemi gerçekleştirenler hakkında gerekli işlemleri yapacakları inancında olduğunu belirten Ceyhun, muhataplarının bu tür eylemlerin tekrarına müsaade etmeyeceklerine olan inancını dile getirdi.


Avusturya’nın başkenti Viyana’da terör örgütü PKK yandaşları AGİT’in toplantı ve konferans salonu olarak kullandığı Hofburg Sarayı’nın bir parçası olan binanın dış cephesine projektörle yansıttığı ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonda bulunmuştu.



#AGİT
#Recep Tayyip Erdoğan
#Viyana
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