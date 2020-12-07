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Türkiye’siz çözüm zor

Avrupa Parlamentosunun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, AB’nin bölgesel sorunlara Türkiye’siz çözüm bulamayacağını söyledi: Göç krizi Türkiye’nin AB için ne derece önemli olduğunu ve sorunun Türkiye’siz çözülemeyeceğini anımsattı. Ortadoğu ve K. Afrika’daki krizler aynı şekilde. Türkiye olmadan çözüm sağlamak çok daha zor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marton Gyöngyösi
Marton Gyöngyösi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, Türkiye’nn Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirterek Türkiyesiz çözüm olmayacağını söyledi. Macaristan’daki Jobbik Partisinden AP’ye seçilen ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan bağımsız milletvekili Gyöngyösi, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularına ilişkin açıklamalar yaptı. Gyöngyösi, AB-Türkiye ilişkilerinin daha iyi olabileceğini belirterek “İlişkileri kolaylaştıracak ve geliştirecek alanlara odaklanmalıyız. Mevcut durumda Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ilişkileri geriyor. Bu konuda hızla somut bir şey yapılmalı” dedi.

RUMLARIN AB’YE ALINMASI HATAYDI

Gyöngyösi, Kıbrıs sorunu çözülmeden Doğu Akdeniz ile ilgili konuların kalıcı biçimde çözülemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Gördüğüm şey, AB’nin tüm bu süreçten tamamen koptuğu. Kıbrıs konusunda uzlaşı sağlamaya yönelik Annan Planı vardı. Bununla ilgili yapılan referandumu Kuzey Kıbrıs onaylarken Rumlar reddetti. Bunun sonucunda da çözüm sağlanamadı. Rumların AB’ye 2004 yılında girmesiyle biz bir sorunu içselleştirdik. O dönemde AB, Rumlardan önce sorunu çözüme kavuşturmalarını ve ardından geri gelmelerini ve üyeliğe yeniden başvurmalarını istemeliydi. Bence bu AB’nin yaptığı tarihi bir hataydı.”

EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKLERİMİZDEN

AB’nin Türkiye olmadan pek çok sorunu çözmesinin zor olduğunu belirten Gyöngyösi, “Türkiye, AB’nin jeopolitik, ticari ve siyasi anlamda en önemli müttefiklerinden biridir. Birkaç yıl önceki göç krizi Türkiye’nin AB için ne derece önemli olduğunu ve bu sorunun Türkiyesiz çözülemeyeceğini anımsattı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki krizler de aynı bu şekilde. Şu net ki Türkiye olmadan çözüm sağlamak çok daha zor” diye konuştu.

Ekonomik olarak bağlıyız

  • Koronavirüsün küresel ekonominin ne derece kırılgan olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Gyöngyösi, “Salgın, ekonomilerin ve ülkelerin birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gün yüzüne çıkardı. Ekonomilerimiz birbirlerine bağımlı bir halde. AB işin sonunda bir ekonomik proje. AB, Türkiye gibi yakın komşularına ekonomik olarak bağlı. Gerçek olan ekonomik entegrasyondur ve bunun için çalışmalıyız. Herkesin bu tür bir ekonomik entegrasyonun faydalarını görmesi gerekiyor. Ekonomik entegrasyonla ilgili olarak geçtiğimiz yıllara baktığımızda hem AB’nin hem de Türkiye’nin iş birliğinden çok büyük fayda sağladığını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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