Türkiye'ye İngiliz turist yağacak: Tatil seçenekleri sıralandı

Yaz mevsimi yaklaşırken, yabancı turistler Türkiye'de tatil rezervasyonlarına hız verdi. Tarihi ve turistik noktalarıyla her mevsim konuklarını ağırlayan Türkiye, bu yıl da milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de plaj tatili önerileri

İngiltere basınından Sun gazetesi, nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de plaj tatili yapılabilecek noktaları yazdı.

Haberde, "kasvetli kış aylarından sonra güneşte mola vermek" isteyenler için Türkiye'nin güney sahilleri önerildi.

199 sterlinden başlıyor

Bir haftalık tatilin, Marmaris'te her şey dahil kişi başı 199 sterlinden başladığı kaydedildi. Yine Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı tatil beldesi İçmeler'de kişi başı 7 gecelik tatilin 365 sterlinden satışa sunulduğu belirtildi.

Ölüdeniz'de ise aynı süredeki tatilin 259 sterlinlik fiyat etiketine sahip olduğu aktarıldı.

EKONOMİ Türkiye turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada