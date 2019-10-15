Türkiye’yle mi savaşacağız?

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü Twitter paylaşımında da Suriye yerine kendi ülkesinin sınırlarına odaklanacağını söyledi. Suriye’den 7 bin mil uzakta olduklarını kaydeden Trump, “Bırakın Suriye ve Esed, Kürtleri korusun ve toprakları için Türkiye ile savaşsın. Generallerime neden düşmanımızın toprağını korumak için, Suriye ve Esed için savaştığımızı sordum. Suriye’de Kürtler’in korunmasına yardım etmek isteyen herkes benim için iyidir, bu Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte olabilir. Umuyorum iyi iş çıkarırlar” ifadelerini kullandı.

YPG’LİLER BIRAKIYOR

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımında, Barış Pınarı Harekatı’nda YPG/PKK’nın ABD’yi çatışmanın içine çekmek için bölgedeki DEAŞ mensuplarını serbest bırakabileceğini söyledi. Trump, “Kürtler (YPG/PKK) bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir” ifadesini kullandı. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Avrupa’nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, ‘ABD ödesin’ dediler. Kürtler bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO ülkesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek. Bizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler.”

Yine yaptırımla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtti. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları” için yaptırım uygulanmasına imkan veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtti. Başkan Trump, “Ayrıca, çelik tarifeleri, Mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak.” bilgisini paylaştı.

İFTİRALARI TEKRARLADI

Suriyeli mültecilerin eve dönüş sürecinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde olması gerektiğine vurgu yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin askeri müdahalesi sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça, Türkiye’nin eylemlerinin insani krizi tetiklediğini ve savaş suçu olabilecek şartlar oluşturduğunu söyledim. Türkiye, dini ve etnik azınlıklar da dahil sivillerin korunmasını garanti etmeli ve şimdi ya da gelecekte, bölgedeki DEAŞ teröristlerinin tutuklanmasından sorumlu olmalıdır. Ne yazık ki, Türkiye, saldırısının insani etkilerini azaltıyor gibi görünmüyor.”