Dünya Türklere ev vermiyoruz
AVRUPA

'Türklere ev vermiyoruz!'

Avusturya’da ev sahibi olmak isteyen bir aile “Türk” oldukları gerekçesiyle reddedildi. Ev sahibinin nefret dolu “Türkler’e ev vermiyoruz!” cevabı ise Avrupa’da yükselen ırkçılığın gittikçe yükseldiğini kanıtlar nitelikte.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avusturya'da ''Türk' oldukları gerekçesiyle aileye ev vermediler
Avusturya'da ''Türk' oldukları gerekçesiyle aileye ev vermediler

İki yıldır evli olan Türk asıllı Avusturya vatandaşı bir çift Türk oldukları gerekçesiyle ev sahibi tarafından reddedildi.

Avusturya’nın Gaensendorf eyaletinde iki odalı bir evde yaşayan aile, daha büyük bir eve geçmek istedikleri için internetten ev ilanlarını araştırmaya başladılar. Emlakçıdan alınan randevu üzerine evi görmeye giden çift, ırkçı bir tepkiyle karşılaştı.

Evi görmeye gitmelerinden birkaç saat önce emlakçı şaşırtıcı bir şekilde aileyi arayıp aslen nereli olduklarını sordu. Sorulan soruya anlam veremeyen aile, Avusturya doğumlu olduklarını söyledi fakat verilen bu cevapla tatmin olmayan emlakçı, “ Ama tam olarak nereden geliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Ev sahibi Türkler’e ev vermiyor.”

Ailesinin Avusturya’da doğduğunu ama kendisinin Türk olduklarını söyleyen aileye verilen cevap ise Avrupa’daki ırkçılığın büyük resmi gibiydi: “ Kusura bakmayın. Ev sahibi Türklere ev vermiyor.”

Bunun üzerine aile babası yaşadıkları ırkçılığı ve ayırımcılığı, “Bana ev vermeme sebeplerini duyunca şok geçirdim. Karımla ben Avusturya’da doğduk ve büyüdük.” diyerek açıkladı.

Anayasaya aykırı

Irkçılıkla alakalı çalışan Alman avukat Grabner-Drews ise bu ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğunu belirterek “Türk oldukları için reddedilmeleri Alman anayasasına aykırı. Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının üçüncü maddesine göre kimse soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni dolayısıyla mağdur edilemez. Bu durumda ailenin yaşadıkları bu ayrımcılıktan dolayı tazminat almaları gerekir.” cevabını verdi.

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