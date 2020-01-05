Türkmen cephesi doğruladı

ITC Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Ali Efendioğlu, İran’ın kara gücü Haşdi Şabi’nin bölgesel etkinliğinin her geçen gün arttığını belirterek, “Amerika, Irak, Lübnan ve Suriye’de İran’ı vuracaktı. İran bundan haberdar oldu. Son haftalarda tüm kozlarını oynamaya başladı. Kerkük’te bulunan Keyvan üssüne saldırı oldu, burada bir ABD askeri öldü. Daha sonra yaşanan konsolosluk saldırısı da tuz biber oldu” diye konuştu.

ABD ASKERİ IRAK’TAN GÖNDERİLECEK

İran’ın Suriye, Lübnan ve Irak’ta ABD karşıtı bir koalisyon oluşturmak için düğmeye bastığını aktaran Efendioğlu, “İran bu ülkelerde olayı yönlendirmeye çalıştı. Kasım Süleymani’nin Irak’a gelmesinde de iki amacı vardı. Birincisi Irak Parlamentosu’nda ABD’nin buradaki varlığına son verme noktasında karar çıkarmaya çalışıyorlardı. Bir de elçiliği tamamen kapatmak istiyorlardı. Elçiliğe bir saldırı yaptılar o başarılı olmadı. Süleymani bu gelişiyle iki amacı hayata geçirmeye çalışıyordu” diye anlattı.

1 HAFTADA BU İŞ BİTERDİ

Efendioğlu, Irak Parlamentosu’nda geçtiğimiz haftalarda ABD askerinin Irak’tan gönderilmesi için imza toplandığını belirterek, “Süleymani burada 1 hafta kalsaydı, karar meclisten geçerdi. Parlamentonun kararı milletin kararıdır denilecekti. Siz kapatmıyorsunuz millet kapatıyor denilerek elçilikler kapatılacaktı. Ondan sonra daha büyük karışıklık olacaktı” dedi. ABD üslerinin hedef alınması noktasında bazı hazırlıkların yapıldığını anlatan Efendioğlu, “Süleymani’nin Lübnan ve Suriye ziyaretleri İran’ın ABD’ye karşı atak hazırlığında olduğunu gösteriyor. ABD de Süleymani’yi hedef aldı” diye konuştu.

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İRAN BASKILARI ARTIRDI

İran’ın Süleymani’nin öldürülmesinden sonra Irak Parlamentosu’na baskıları artırdığını aktaran Efendioğlu, “Kararı çıkarmak için her türlü girişimi yapıyorlar. Öyle ki, parlamentoda aksi oy kullanan milletvekillerinin hain olarak lanse edileceği ifade ediliyor” şeklinde konuştu. Irak Meclis’inde Haşdi Şabi’nin çoğunluğu elinde bulundurduğunu hatırlatan Efendioğlu, “KYB’nin bazı milletvekilleri de Haşdi Şabi’ye destek veriyor. Şu an Haşdi Şabi tüm Irak’ı kontrol ediyor. Musul, Kerkük, Bağdat ve Selahattin gibi bölgelerde kontol Haşdi Şabi’de. Irak-Suriye sınırı, Suriye içinde de Haşdi Şabi aktif. Musul, Kerkük,Selahattin’de yerel hükümet olsa da etkinlik Haşdi Şabi’de. Yerel hükümet basit işlerle evrak imzalamakla uğraşıyor. Haşdi Şabi’nin varlığı Irak’ın mevcut varlığını olumsuz etkiliyor. Amerika ve İran kendi aralarındaki savaşı Irak topraklarında görüyor” şeklinde konuştu.