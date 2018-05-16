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DünyaTürkmen lider ralli pilotu oldu
ASYA

Türkmen lider ralli pilotu oldu

Türkmenistan Devlet Başkanı, son görüntüleriyle şaşırttı. Kara Kum Çölü'nde yapılan ralliye katılan Türkmen lider, profesyonel rallici Gurbanmırat Hommadov'u geçerek galip geldi.

AA
Profesyonel otomobil yarışçısı Hommadov, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a 2015 yılında da 3 saniye farkla yenilmişti.
Profesyonel otomobil yarışçısı Hommadov, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a 2015 yılında da 3 saniye farkla yenilmişti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Kara Kum çölünde gerçekleştirilen "Amul-Khazar 2018" ralli yarışında profesyonel pilot Gurbanmırat Hommadov'u 12 saniye geçerek galip geldi.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansına (TDH) göre Berdimuhamedov, İçişleri Bakanlığına bağlı Motor Sporları Merkezinin düzenlendiği "Amul-Khazar 2018" yarışmasına konuk olarak katıldı.

Yarışmaya katılacağı daha önce açıklanmayan Berdimuhamedov, yarış araçlarından birinin direksiyonuna geçti. Yardımcı pilot koltuğuna ise aynı zamanda milletvekili de olan oğlu Serdar Berdimuhamedov oturdu.

Haberde, Berdimuhamedov'un kullandığı spor arabasının "yoldaki engelleri kolayca ve hızlı bir şekilde aştığı" ve cumhurbaşkanının çeşitli sürüş tekniklerini göstererek drift yaptığı belirtildi.

AA

10 dakika 10 saniye sürdü

Berdimuhamedov, yarışmayı 10 dakika 10 saniye 45 salisede bitirerek birinci geldi. Profesyonel pilot Hammadov ise aynı mesafeyi 10 dakika 22 saniye 42 salisede tamamladı.

Profesyonel otomobil yarışçısı Hommadov, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a 2015 yılında da 3 saniye farkla yenilmişti.

Yarış araba kullanmanın yanı sıra çeşitli spor dallarına da ilgi duyan Berdimuhamedov, kitap yazma, şarkı söyleme, atıcılık ve binicilik gibi becerileriyle sürekli olarak kamuoyunun gündemine geliyor.

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