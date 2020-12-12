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Dünya Türkmenler Kerküke başka illerden aday istemiyor
ORTADOĞU

Türkmenler Kerkük'e başka illerden aday istemiyor

Irak'taki Türkmenler, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerde ihlallerin önüne geçmek için seçim yasasında değişiklik istiyor. Kerkük'ten aday olan kişilerin mutlaka Kerküklü olmasının önemini vurgulayan Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Avcı, "Başka illerden gelen birinin Kerkük'ten aday gösterilmesini istemiyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı.
Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı.

Irak'taki Türkmenler, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerde ihlallerin önüne geçmek için seçim yasasında değişiklik istiyor.

Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, mevcut seçim yasasındaki bazı maddelerin ihlalleri kolaylaştırdığını ve 2018'deki gibi hile ve ihlallerle karşılaşmaktan endişe ettiklerini söyledi.

Kerkük'ten aday olan kişilerin mutlaka Kerküklü olmasının önemini vurgulayan Avcı, "Başka illerden gelen birinin Kerkük'ten aday gösterilmesini istemiyoruz." dedi.

Tek kullanımlık elektronik kartlar

Tek kullanımlık elektronik seçim kartlarının da hile yapılmasını kolaylaştıracağını aktaran Avcı, bu kartların uzun süreli kullanımlı olmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

Avcı ayrıca, seçim yasasına göre adaylık için lise mezunu olma şartını da yeterli bulmadıklarını, aday başvurusu yapanların en az üniversite mezunu olmasını istedi.

Irak'ta geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde başlıca talepler arasında dile getirilen "yeni seçim yasası", Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 24 Aralık 2019'da Irak Meclisinde kabul edilmişti.

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