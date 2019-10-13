Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklı

Türkmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
- Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır" dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.