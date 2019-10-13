Dünya Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatına destek Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklı

Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklı

Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkelerinin endişeli olduğuna dikkati çeken

Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Mimaroğlu, özellikle Türkiye'nin güney sınırında birden fazla terör örgütünün varlık göstermesinin tehlikeli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kendi güvenliğini korumada haklı olduğunu belirten Mimaroğlu, Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını sözlerine ekledi.

Haber Merkezi AA
Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu.
Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu.

Türkmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

  • Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.

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