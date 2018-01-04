Türkmenleri susturamayacaklar

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Askeri semti sorumlusu Alaaddin Maksut Ali’nin, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkmenleri ayağa kaldırdı.

BEDEL ÖDÜYORUZ

ITC Sözcüsü Ali Mehdi, "Son bir ay içinde bürolarımıza düzenlenen saldırılarda bir büro sorumlumuz öldürüldü. Bu şekilde Türkmenler susturulmak isteniyor" dedi. Irak’ın bölünmesine karşı olduklarından dolayı Türkmenlerin sürekli hedef alındığını kaydeden Mehdi, "Türkmenler, Irak’ın bölünmesine ve gayrimeşru referanduma karşı olmalarının faturasını ödüyor" ifadesini kullandı.

KATİLLER BULUNSUN

Irak'taki Türkmen milletvekilleri de Alaaddin Maksut Ali'nin katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Kerkük Milletvekili Hasan Turan, "Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Haydar el-İbadi'yi, Alaaddin Maksut Ali'ye düzenlenen saldırının arkasında kimlerin bulunduğunun ortaya çıkarılması için acilen Kerkük'e bir inceleme komitesi göndermeye çağırıyorum" dedi.

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BİZİ YILDIRAMAZLAR

ITC Başkanı Erşet Salihi de saldırıların kendilerini yıldıramayacağını belirerek, "Bu tür eylemler ne Türkmen halkı ne de biz siyasetçilere geri adım attıracak. Referanduma hayır dediğimi için bu saldırıların olmasını bekliyorduk. Ancak bize kanla mesaj vermek isteyenler bedelini hukuk yoluyla ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den kınama

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı yoluyla Alaaddin Maksut Ali’nin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Irak halkına başsağlığı dilenirken, “Irak’ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaaddin Maksut Ali’nin cenazesi toprağa verildi. Alaaddin Maksut Ali, düzenlenen cenaze töreninin ardından kentteki Şehitler Mezarlığında toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri Alaaddin Maksut Ali için gözyaşı döktü.