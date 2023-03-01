Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlar ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin tüm araçlarıyla Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Lenarcic, "Bence bu deprem trajedisi, özellikle Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak için bir fırsattır." diye konuştu.