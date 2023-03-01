Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım

Irak hükümeti, Kerkük'teki resmi dillere "Türkmenceyi" de ekledi. (Arşiv)
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi.
Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan karara tepki
Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerden bu karara tepki gösterilmişti.
Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayılması kararının anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedilmişti.