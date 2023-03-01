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Dünya

Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için Kerkük Valiliği'ne yazı göndermişti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti. Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla Kerkük'teki resmi dillere Türkmence de eklendiği belirtildi.

20:47 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Irak hükümeti, Kerkük'teki resmi dillere "Türkmenceyi" de ekledi. (Arşiv)

Irak hükümeti, Kerkük'teki resmi dillere "Türkmenceyi" de ekledi. (Arşiv)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA
'ya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin kullanılması talimatı verdi.

Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan karara tepki

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için
Kerkük Valiliği
'ne yazı göndermişti.

Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerden bu karara tepki gösterilmişti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti.

Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayılması kararının anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedilmişti.



#Türkmence
#Kerkük
#Irak
#Türkmenler
#Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
#Irak resmi haber ajansı INA
#Kerkük Valiliği
#Irak Türkmen Cephesi (ITC)
1 saat önce
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Türkmenlerin çağrısı sonuç verdi: Kerkük'te Türkmenceyi yok sayan Irak hükümetinden geri adım
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