Tutuklanırken gülümseyerek direnişin sembolü olan Filistinli sanatçı Mariam Afifi: Güçlüyüm çünkü haklı bir davayı savunuyorum

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu esnada gülümseyen Filistinli sanatçı Mariam Afifi, direnişin sembollerinden biri haline geldi.

"Doğru tarafta olduğumu biliyorum"

Instagram üzerinden bir canlı yayına katılan Afifi, İsrail askerlerine neden bir kıza yardım etmeye çalıştığı için kendisine bu kadar öfkeli olduklarını sorarak, "Eğer öfkeliyseniz, zayıf olduğunuzun bilincindesinizdir. Orada gülümserken benim durumum işte buydu. Umurumda değildi öfkeleri, hiç korkmadım. Çünkü bana tavrı onun ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Ben güçlü olduğuma inanıyorum. Çünkü doğru tarafta olduğumu, haklı bir davayı savunduğumu biliyorum" dedi.

OYNAT 00:55 Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.







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"Kamera olduğunu görmedim"

Filistin Gençlik Orkestrası'nın üyesi olan Afifi, gülümsediğinde kameraları hiç görmediğini belirterek şöyle devam etti:

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"Benim tarafımda orada sadece protestocuları, birlikte protesto yaptığım insanları görüyordum. Onlara bakıyordum ve tanıdığım kişilere gülümsüyordum. Yani orada gülümsemek benimle birlikte olanlara, 'Ben iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gerçekten korkmuyorum. Ben buradaki en güçlü kişilerdenim. Çünkü yaptığım ve inandığım şey doğru olan.' deme şeklimdi. Bunun insani bir olay olduğunu biliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kimse, 'Evinden çık. Çünkü ben burada yaşamak istiyorum' diyen birini kabul etmez. İşte bu yüzden bu insanlığı ilgilendiren bir olay. Herkes bunu bilmeli. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Siz kabul eder miydiniz?"

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"Herkes bu davanın yanında olmalı"

Davalarının sadece Filistinlileri ilgilendirmediğini, uluslararası bir mesele olduğuna dikkati çeken Afifi, tüm insanlığa bu davaya destek olmaları adına çağrıda bulundu.

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Afifi, İsrail'in Şeyh Cerrah'ta iki hedefi olduğuna işaret ederek, "Kudüs'ün kuzeyinden güneyine de, doğusundan batısına da Şeyh Cerrah'tan geçmeden gidemezsiniz. Bu yeri, İsrail'e ait bir merkez yapmak istiyorlar. Bu birincisi. İkinci olarak da daha büyük bir İsrail rüyası var. Bu da Kudüs'ü doğudan batıya, yani Ölü Deniz'den Akdeniz'e bir İsrail yolu yapmak. Bu iki yerin ortasında Şeyh Cerrah bulunuyor." değerlendirmesini paylaştı.

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"Yalan haberler ve İsrail propagandası her yerde"





Filistinlilerin yanında olmak ve yardımcı olmak isteyenlere seslenen genç müzisyen, "Haberin size gelmesi için beklemeyin, gerçekleri öğrenmek için kendiniz araştırın. Çünkü yalan haberler ve İsrail propagandası her yerde. Medyaya harcadıkları çok fazla paraları var. Dünyaya Orta Doğu'daki tek demokratik ülke olduklarını göstermeye çalışıyorlar ama bu doğru değil. Doğru haberleri kendiniz araştırın ve bunun gerçek olmadığını dünyaya gösterin." ifadelerini kullandı.

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"Filistin yalnızca 1948'den önce var olan bir yer değil, Filistin hala var, hala direniyor!"

Protestolardan dolayı umutlu olduğu dile getiren Mariam Afifi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesten kendilerini her alanlarda geliştirmelerini istiyorum. Daima hepsine sahip olun ki, sesinizi sadece söylediklerinizle değil yaptığınız işlerle de duyurun. Ben bir şeyler söylüyorum. Ama yaptığım müzikle de konuşuyorum. Bir enstrüman çalıyorum ve onu dünyaya mesajımı göstermenin bir aracı olarak kullanıyorum.

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"Dünya bizim hakkımızda çok şey bilmiyor"





Filistin Gençlik Orkestrası'nın bir üyesiyim ve müziğimizle dünyayı turluyoruz. Her yaz dünyanın birçok yerinde konserler veriyoruz. Müzik, dans ve edebiyat bir araç olabilir. Sanatın her alanı bir araç olabilir. Bu yüzden bunları dünyaya Filistinlilerin varlığını göstermek için kullanın. Dünya bizim hakkımızda çok şey bilmiyor. Kendimizi göstermemiz lazım. Bizim hakkımızda hiçbir şey duymuyorlar. İnsanlara var olduğumuzu gösterelim. Filistin yalnızca 1948'den önce var olan bir yer değil, Filistin hala var, hala direniyor! Bunu dünyaya müziğimizle, edebiyatımızla, danslarımızla, protestolarımızla, her şeyimizle göstermemiz gerekiyor."

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"Çocuklarının zalimlerin tarafında olmasını ister misin?"

Mariam Afifi, tutuklandıktan sonra başında bekleyen İsrail askerine, "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, belki bir ailen, çocukların var. Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak!" ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 00:30 Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Siyonist Yahudilerin 'saldırıya uğradık' oyunu: Üstlerindeki giysileri yırttılar İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da terör saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçlerin dün gece savaş uçaklarıyla Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 Filistinli şehit olurken Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup Siyonist Yahudi, kendilerini Filistinli Müslümanlar tarafından saldırıya uğradıkları görüntüsü vermek için üstlerindeki giysileri yırtarken böyle görüntülendiler. BiP'te paylaş

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