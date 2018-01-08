DünyaTuzhurmatuya havan saldırısı
ORTADOĞU

Tuzhurmatu'ya havan saldırısı

Irak'ın Salahaddin ilinde Tuzhurmatu bölgesinde havan saldırısı düzenlendi. Türkmenlerin yaşadığı bölgeye düzenlenen saldırıda 6 sivil yaralandı.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Irak'ın Salahaddin iline bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesine havan saldırısı düzenlendiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

"Can kaybı yok ama evlerde hasar büyük"

Tuzhurmatu İlçe Meclisi Üyesi Ali Hüseyni, "Tuzhurmatu ilçesinin çeşitli semtlerine havan mermilerinin düşmesi sonucu 6 sivil yaralandı. Can kaybı yok ama evlerde büyük hasarlar oluştu." dedi.

Hüseyni, son iki ayda ilçenin zaman zaman havan mermisi saldırısına maruz kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlçenin güneydoğusunda bazı ayrılıkçı silahlı grupların bulunması sivil halkı tehdit etmeye devam ediyor. Bu saldırıların önlenmesi için merkezi hükümetin bölgede operasyon yapması gerekiyor.''

Devlet kurumları tatil edildi

Saldırıda ilçe merkezindeki bazı devlet binalarının da hedef alındığını kaydeden Hüseyni, can kayıplarını önlemek amacıyla, olayın ardından ilçedeki tüm devlet kurumlarında bir günlük tatil ilan edildiğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
Galaxy S9 ile rekor depolama alanı geliyor
Teknoloji

Galaxy S9 ile rekor depolama alanı geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 yılına damga vurmayı planladığı Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinde meraklılarını sunduğu depolama seçenekleri ile vurmayı planlıyor. Yeni cihazlarında kullanmayı planladığı hafıza seçenekleri ile cihazlarını adeta bir bilgisayara çevirmeyi planlıyor.
Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor
Gündem

Nereli olduklarını söylediklerinde kimse inanmıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Tahtalı köyü sakinleri, kimilerinin öğrenince dalga geçtiği, kimilerinin de inanmak istemediği köy isimleri nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Yaşananlar nedeniyle köy adının değişimi konusunda yapılan mini ankette vatandaşların büyük bölümünün yerleşim yerinin adından memnun olduğu ortaya çıktı.
Cyle Larin transferinde MLS detayı
Spor

Cyle Larin transferinde MLS detayı

Beşiktaş'ın Cyle Larin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili muammaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Siyah beyazlıların bedelsiz olarak alacağı ifade edilen futbolcu için MLS yönetimin 3.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Karın ağrısıyla hastaneye giden kadın öldü
Hayat

Karın ağrısıyla hastaneye giden kadın öldü

100 binde 2 görülen Crohn hastalığı, İzmirli Meltem Özgüç Eyolcu'nun hayatını kaybetmesine neden oldu. Meltem Özgüç, 2 ay önce karın ağrısıyla gittiği hastanede tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.
2 yıllıklara kısa dönem askerlik müjdesi
Gündem

2 yıllıklara kısa dönem askerlik müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi. Bakan Özlü, konuyu Milli Eğitim Bakanı'na da ilettiğini belirterek düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI